Una vetrina per l’export dei prodotti Io Sono Fvg

È appena stato sottoscritto l’accordo tra Agrifood Fvg, che gestisce per conto della Regione il marchio collettivo “Io Sono Fvg”, e la piattaforma digitale Exporium per sostenere così l’esportazione di prodotti alimentari in Europa. La gran parte dei produttori locali, infatti, ha piccole dimensioni e si scontra così con ostacoli linguistici e difficoltà nell’instaurare contatti commerciali, a maggior ragione negli ultimi due anni per la carenza di eventi fieristici.

Exporium è una piattaforma digitale pensata, sviluppata e gestita da una start-up di giovani imprenditori italiani con diverse esperienze e professionalità maturate all’estero. Si tratta di uno strumento digitale B2B innovativo pensato per permettere il matchmaking (incontro) tra i produttori Io Sono Fvg di alimenti che intendono vendere i propri prodotti all’estero con operatori di mercati stranieri.

L’export del settore agroalimentare per il Friuli Venezia Giulia vale 960 milioni di euro, ma è prevalentemente occupato da produzioni manifatturiere e dalla vendita di materie prime agricole, da qui si capisce quanto spazio ci sia ancora per i piccoli produttori per poter crescere.

Il marchio Io Sono Fvg a oggi conta 210 imprese iscritte con più di 450 prodotti marchiati. Questi numeri sono in costante aumento di mese in mese. Da questo potenziale ‘collettivo’ è nato così l’accordo tra Agrifood ed Exporium per dare l’opportunità a questo patrimonio di qualità e artigianalità di essere conosciuto e apprezzato anche su un più vasto palcoscenico europeo di intenditori attenti alle produzioni locali sostenibili.

“L’accordo con Exporium prevede che su tutte le schede delle nostre imprese sarà reso evidente il logo Io Sono Fvg quale garanzia di serietà, affidabilità e qualità delle loro produzioni – spiega il presidente di Agrifood Claudio Filipuzzi -. Varie saranno poi le iniziative per promuovere e condividere i nostri principi che ci accomunano da oggi anche a Exporium e che sempre più il consumatore sta imparando a conoscere e apprezzare”.

"Siamo molto contenti di questa partnership con Agrifood Fvg che dimostra come Exporium stia trovando eccellenze su tutto il territorio nazionale – ha commentato il co-founder Alessandro Accurso -. È necessario fare rete per poter crescere insieme e aiutare le eccellenze a essere identificate e apprezzate".