Unicredit dona una cucina alla coop Arte e Libro

“Unicredit, donandoci la cucina, ci ha permesso di ricreare l’atmosfera del Fogolar furlan, da sempre simbolo di famiglia, amore e condivisione”. Sono queste le parole con le quali la Presidente della coop sociale Arte e Libro, Katia Mignogna, ha accolto Renzo Chervatin, responsabile Sviluppo territori Nord Est di UniCredit, e Valentino Spizzo, direttore della filiale di Tricesimo dell’istituto bancario, che hanno fatto visita alla Onlus per toccare con mano le migliorie apportate alla sede di viale Tricesimo, a Udine, grazie a un contributo di 15mila euro erogato proprio da UniCredit.

La donazione attinge ai fondi raccolti dalla banca per iniziative e progetti di solidarietà sul Territorio tramite la carta di credito “UniCreditCard Classic E”, che accantona il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, senza aggravi per questi ultimi. Tramite i fondi della “Carta Etica” UniCredit, negli ultimi 10 anni, è riuscita a sostenere 150 progetti di Onlus e Associazioni benefiche sparse in tutto il Territorio Nord Est, erogando contributi per 2,9 milioni di euro.

La donazione ha permesso, in piena pandemia, di avviare corsi di cucina online allo scopo di far uscire dal dramma dell’isolamento i ragazzi disabili di Arte e Libro (beneficiaria del contributo), che si occupa di inserimento al lavoro ed inclusione sociale, e di Fuorionda, che garantisce servizi educativi e socioassistenziali, offrendo alle persone svantaggiate occasioni di viaggio e di vacanza.

Passato il periodo buio delle restrizioni imposte dalla pandemia, i corsi sono proseguiti (nel rispetto delle norme anti Covid) nella sede della Onlus, ospitando, oltre a Fuorionda anche i ragazzi down della cooperativa sociale Benzachi (collegata all’associazione Genitori scatenati). Alla fine, sono stati così coinvolti ragazzi disabili di ben tre Onlus.

Nel concreto, il contributo ha permesso di avviare i corsi di cucina, prima a distanza, poi in sede. È in fase di realizzazione anche un orto da terrazzo accessibile ai ragazzi. Sono state acquistate una televisione e una telecamera per i corsi on line, tavoli regolabili in altezza (a seconda della disabilità) in cui svolgere i laboratori, un’intera cucina attrezzata di paino cottura, forno, frigorifero e lavastoviglie. Oltre a questo, tutto il necessario per avviare il progetto di un giardino da terrazzo.

“Come in tutte le case – ha sottolineato Katia Mignogna, che ha ricevuto gli ospiti di Unicredit insieme a Cristian Vida - la cucina, è diventata il punto centrale, il cuore, della sede delle Onlus ed ogni giorno accoglie decine di persone dal caffè del mattino al pranzo del venerdì, diventato un appuntamento fisso e imperdibile di condivisione”.

“Aiutare questa Onlus è per noi motivo di grande soddisfazione – ha affermato Renzo Chervatin – poiché in questo luogo si dà dignità alle persone, qui si annullano le diversità. Con questo contributo vogliamo ribadire, concretamente, il nostro impegno a favore di questo territorio e delle molte realtà del terzo settore che qui operano con evidenti benefici per la comunità intera”.