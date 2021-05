Usa: il friulano Luca Manfé racconta la sua vita dopo Masterchef

Il sogno americano grande protagonista nel mese di maggio per il progetto "4 Chiacchiere con..." dell’EFASCE (l’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) di Pordenone, che nonostante le limitazioni ai viaggi determinate dalla situazione sanitaria continua attraverso queste interviste in streaming a mantenere vivo il legame con i corregionali all'Estero.



Il viaggio negli Usa inizierà con un'autentica celebrità Oltreoceano, partita dal Friuli Venezia Giulia con la classica valigia piena di sogni e tanta voglia di lavorare, capace di vincere nel 2013 l'edizione americana di MasterChef, il cooking show più famoso al mondo. Si tratta di Luca Manfé, giovane emigrante originario di Aviano con la passione della cucina che nel 2013 convinse i tre super giudici Gordon Ramsay, Graham Elliot e Joe Bastianich.



Appuntamento mercoledì 12 maggio alle 18 sulla pagina Facebook “EFASCE - Pordenonesi nel Mondo” e sul canale YouTube omonimo, in cui Manfè dalla Pennsylvania dialogherà con Michele Morassut della segreteria EFASCE e il presidente dell'Ente Gino Gregoris non solo del suo successo televisivo (ottenuto anche grazie a una memorabile puntata in cui conquistò tutti con il friulanissimo frico) ma anche la sua vita dopo essere diventato una star.



Autore di un apprezzato libro di ricette, "My Italian kitchen" legato proprio alla vittoria nel cooking show, ha poi sviluppato alcuni progetti imprenditoriali, tra cui un food truck e ora "Dinner with Luca", in cui va direttamente a cucinare nelle case dei clienti, diventando il loro chef personale per un pranzo o una cena. Un servizio di catering molto particolare e molto apprezzato, che lo ha portato non solo in centinaia di abitazioni americane ma pure del vicino Canada. Non manca, nell'epoca di collegamenti streaming che stiamo vivendo, pure una serie di lezioni di cucina online molto seguite, che Manfè cura per gruppi che possono arrivare anche a 150 persone collegate e oltre.Sarà anche l'occasione per conoscere quale sia il clima in un'America che si prepara a ripartire, socialmente ed economicamente, dopo i mesi più difficili della situazione sanitaria dettata dal Covid-19, nonché conoscere quale sia il Luca Manfè dietro le quinte insieme alla sua famiglia con la moglie Cate e i figli Luca e Valentino, con i quali da poco, come raccontato da lui stesso in un apprezzato video sulla sua pagina Facebook a oltre 140 mila follower (e altri 70 mila su Instagram), ha vissuto l'esperienza del contagio.