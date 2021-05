Valentino Targato confermato alla guida di Copagri Fvg

Il Consiglio generale della Copagri Friuli Venezia Giulia, riunitosi in presenza nel pomeriggio di giovedì 13 maggio, ha confermato all’unanimità Valentino Targato presidente della federazione regionale della Confederazione produttori agricoli per il prossimo mandato. Il Consiglio ha inoltre provveduto a eleggere Ennio Benedetti e Patrizia Venuti vicepresidenti e a confermare Davide De Candido direttore generale.

“Ringrazio i consiglieri per la fiducia riposta in me e chiedo loro che facciano da messaggeri della Copagri nel territorio. L’obiettivo è una crescita sana e costante, migliorando anche la già efficiente struttura regionale. La nuova squadra della Copagri regionale è un mix tra l’esperienza di chi ha vissuto l’agricoltura del passato e la voglia e grinta di chi vuole costruire l’agricoltura del futuro”, ha affermato Targato dopo l’elezione.

“L’obiettivo del prossimo mandato è quello di continuare a crescere, portando avanti il percorso avviato quattro anni fa e andando a radicare ancora di più la nostra presenza nel territorio, garantendo grazie alle nostre competenze un servizio tecnico-amministrativo professionale alle aziende agricole; allo stesso tempo, intendiamo continuare a porci come interlocutori delle istituzioni regionali, portando avanti l’atteggiamento costruttivo e propositivo che da sempre ci contraddistingue nell’attività di tutela degli interessi dei nostri associati”, ha concluso il presidente della Copagri Fvg.