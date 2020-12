Valore aggiunto di Dop e Igp, il Fvg è sesto in Italia

E' stata presentata oggi l’analisi del XVIII Rapporto Ismea-Qualivita, da cui emerge l'importanza economica del settore Inidicazioni Geografiche sul valore agroalimentare nazionale, stimato al 19%.

Si attesta la solidità e la forza di un sistema capace di promuovere lo sviluppo nell’intero territorio italiano. Infatti, nonostante la fase di difficoltà legata all’emergenza Covid-19, nel 2020 si registrano 9,5 miliardi di euro generati dall'export di questi prodotti.

E il Friuli Venezia Giulia? Rispetto alle altre regioni, il nostro territorio presenta meno prodotti con Indicazioni Geografiche (Dop o Igp). L'inferiorità numerica, però, non compromette il grande valore che assumono le nostre eccellenze agroalimentari. Grazie all'importante traino del Prosciutto di San Daniele Dop e dei vini, il Fvg si classifica sesto per valore produttivo in Italia.

Le IG della Regione hanno prodotto quasi un miliardo di euro nell'ultimo periodo: 647 milioni sono stati generati dal reparto vitivinicolo, 337 dall'alimentare. Una crescita rispetto all'anno precedente attestata attorno al + 6,3%.