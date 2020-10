Valorizzazione del marchio Io sono Fvg

Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale Fvg la mozione 199 "Individuare modalità e risorse per valorizzare e promuovere gli operatori che utilizzano prodotti regionali nell'esercizio delle loro attività di ristorazione, turistica o ricettiva, diffondendo la conoscenza e la riconoscibilità del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia e dei nostri prodotti locali".

La mozione era stata presentata dai consiglieri Cristian Sergo, Mauro Capozzella, Ilaria Dal Zovo e Andrea Ussai (M5S), ai quali si è aggiunta la firma di Walter Zalukar (Gruppo Misto). Il provvedimento, illustrato all'Aula dallo stesso Sergo, in considerazione del fatto che diventa "fondamentale la creazione di un sistema che si presti alle contaminazioni tra filiere diverse e alla valorizzazione di molteplici vocazioni", impegna la Giunta regionale "a istituire un gruppo di lavoro volto a tracciare le linee operative di attuazione di un sistema di promozione integrata delle diverse filiere presenti in regione in modo da migliorare la capacità competitiva degli operatori economici e, al contempo, costituire volano di attrazione dei territori".

Al fine di creare questo organico con tempestività "per ottenere direttive efficaci già a partire dai primi mesi del 2021", l'Esecutivo viene incaricato "di presiedere il suddetto gruppo di lavoro al quale invitare anche la direzione centrale Attività produttive, Promoturismo Fvg, l'Agenzia Agrifood Fvg, le associazioni di categoria e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Fvg (Ersa)".