Vendemmia 2020, buona qualità delle uve ma pesa l'incognita Covid

Si avvicina la vendemmia 2020 che, in base alle condizioni meteo dei prossimi giorni, dovrebbe partire tra il 20 e il 24 agosto: anche quest'anno, il cuore delle produzione regionale a livello di cooperative sarà nel Friuli occidentale, territorio nel quale è attiva la maggior parte delle cantine regionali più grandi, associate a Confcooperative Pordenone. Un mondo composto da oltre 1.200 viticoltori (e relative famiglie) e quasi 5mila ettari di vigneto e soprattutto un territorio leader in alcune varietà a livello regionale: per esempio in provincia di Pordenone c'è la maggiore superficie vitata del Friuli Venezia Giulia a Pinot grigio e la seconda d'Italia dopo Treviso.



Che annata sarà? In sintesi si prospetta una buona qualità delle uve, quantità stabile rispetto lo scorso anno o leggermente in diminuzione, il che non è negativo visto che aumenta di contro la citata qualità di frutti sulla pianta. La vera incognita è rappresentata dall'andamento dei mercati tra l'autunno e l'inverno prossimi in seguito a come si muoverà la pandemia Covid-19, sia per quanto riguarda i consumi italiani che esteri. L'estate ha visto una prima ripresa che si spera però di non vanificare. Sul fronte dei prezzi dell'uva, il sistema cooperativistico si conferma quello che tutela maggiormente il lavoro dei viticoltori.



hanno 400 soci e 2000 ettari di vigneto. "Siamo tra le realtà che hanno retto meglio durante il lockdown grazie alla differenziazione dei nostri vini e dei canali commerciali - spiega il presidente-: speriamo che i segnali incoraggianti dell'estate nei consumi del settore Ho.Re.Ca. (hotel, ristoranti e bar, ndr) non vengano meno con le prossime stagioni a causa di nuove chiusure. Prevediamo una vendemmia in linea con quella dello scorso anno, ideale sia per la vinificazione che per la successiva commercializzazione. Nel frattempo proseguiamo nel nostro cammino di investimenti e innovazione, per vini sempre più apprezzati dai consumatori".Laha 390 soci e 1700 ettari. "Tra le novità della vendemmia 2020 - commenta il presidente Antonio Zuliani -, per la quale prevediamo una buona qualità delle uve visto il meteo che finora è stato equilibrato, c'è che abbiamo ulteriormente potenziato la nostra parte tecnica con un'ulteriore persona a fianco dei soci nei vigneti per consigliarli e aiutarli. In tutto siamo a 4 tecnici rispetto all'unica unità di due anni fa, una bella crescita. Con il potenziamento del servizio tecnico sul campo si vuole elevare la qualità già, peraltro, riconosciuta alta dal mercato".Laconta 150 soci che lavorano 650 ettari vitati. "Le condizioni meteorologiche sono state fino ad oggi ideali per la coltivazione della vite - sottolinea il presidente Gianluca Trevisan - e con la Vendemmia 2020 possiamo contare sull'80% dei nostri soci che hanno aderito al progetto SQNPI, al fine di utilizzare delle pratiche di agricoltura integrata rispettose, sia dell'ambiente che del prodotto finale. Il numero dei soci è in costante ascesa, segno di come la nostra cooperativa stia facendo un percorso virtuoso, con importanti investimenti tecnologici al fine di garantire la giusta remunerazione dell'uva ai soci conferenti".Laha 80 soci e 400 ettari. "Un'annata che si prospetta all'insegna della qualità delle uve - sottolinea il presidente Ivan Volpatti - mentre la quantità, per quanto ci riguarda, calerà. Ci stiamo preparando, meteo permettendo per iniziare attorno al 23 agosto con la vendemmia". In Friuli occidentale è attiva anche la Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto, che si è fusa con la Cantina di Fontanafredda e Sacile da cui ha ereditato 180 soci."Una vendemmia di prospettiva - spiega, referente provinciale di Fedagripesca e vicepresidente di Confcooperative Pordenone - che deve fare i conti con l'incertezza dettata dal Covid-19 ma che vede le nostre cantine pronte a rispondere alle esigenze dei mercati con prontezza, professionalità e passione nonché una serie di interventi innovativi sia nel campo dei prodotti, sia della vinificazione e sia infine della coltivazione salvaguardando l'ambiente. Alla fine della raccolta trarremo i bilanci, ma nel frattempo ci prepariamo a questo momento così fondamentale nella vita delle nostre cooperative"."Il comparto - ha aggiuntopresidente regionale di Fedagripesca - è compatto nell'impegno per una vendemmia di qualità e ha messo in essere, già dagli scorsi anni, una serie di visioni comuni e innovazioni in corso d'opera che permettono ora di salvaguardare il lavoro delle cantine cooperative. La collaborazione con i territori vicini, all'interno dei consorzi di tutela a partire dai nostri vini di maggior richiesta, Pinot grigio e Prosecco, sta dando i suoi frutti e il sistema cooperativistico concorre decisamente a una tenuta dei prezzi dell'uva per i viticoltori"."Il mondo agricolo - ha concluso il presidente di Confcooperative Pordenone- da sempre rappresenta uno dei punti di forza della cooperazione in Friuli occidentale. Come altri settori, anche quello vitivinicolo che nella nostra realtà e tra i più vocati all'esportazione, deve fare fronte alla nuova situazione mondiale. Le radici mutualistiche, ancora una volta, hanno dimostrato di essere forti per distribuire benessere agli associati anche in tempi difficili".