Vendemmia 2020: il piano B mette i brividi

Già il fatto di aver mutuato frasi già lette o ascoltate in altre sedi o momenti conferma che la certezza, ma anche la fantasia, in questo momento non viaggiano col turbo bensì con un ‘Landini a testa calda’, trattore probabilmente sconosciuto al Millennial, salvo a chi va ancora in qualche Museo di agricoltura di persona e non sui social. Il Corona Virus - che chi va di fretta (per andare dove?) preferisce chiamare Covid-19 - sta segnando un momento epocale fra ‘prima’ (che fra un elicottero e un drone già ci sembrava futuro) e ‘dopo’, cioè quello ci aspetta al varco, senza sapere chi e cosa sia. Viaggiare nel buio a fari spenti crea angoscia; se insisti trovi il fossato oppure il palo della luce. Pertanto quanto leggeremo in futuro su questa esperienza virale traumatica e imprevista invaderà edicole e librerie, che fino a pochi mesi fa hanno vissuto bene riproponendo scritti relativi a due altri traumi e cioè la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.



Ovviamente spunteranno santoni che già lo avevano previsto, leggendo la mano o l’oroscopo altrui. Quindi ci sarà lavoro per molti faccendieri. Ma ci sarà lavoro anche per altre categorie: legali e tribunali, perché con ben quattro autodichiarazioni in un mese, elasticamente interpretabili, è inevitabile che le sanzioni, a fine pandemia, supereranno il numero dei contagiati!Grande lavoro anche per psicanalisti, psicoterapeuti e psichiatri (ogni riferimento al grande Basaglia è puramente casuale). Dovranno lavorare sodo anche i dietologi, poiché in un piccolo appartamento con un grande frigo il percorso avviene in automatico. Se poi la cantina è a chilometro zero allora il cerchio si chiude. Infine le pompe funebri: ora stanno lavorando alla grande; in futuro ancora di più. Previsioni pessimistiche o realistiche? Parliamone. Ma torniamo al Vigneto Friuli a noi più familiare della psicanalisi. Nelle vigne, dopo le potature, in aprile già si preparano gli atomizzatori, dosando gli anticrittogamici per i primi trattamenti contro Oidio e Peronospora che alla prima precipitazione (ricordate la regola dei tre 10: cioè 10 gradi di temperatura, 10 millimetri di pioggia e 10 centimetri dei germogli), parte e non si ferma più. E con i trattamenti si dovrà andare avanti fino a luglio, con una coda forse in agosto, anche se fra viti ‘resistenti’ e cambiamenti climatici in futuro probabilmente si vendemmierà ai primi di agosto e non solo per farne bollicine. Dunque, fra tre-quattro mesi il vignaiolo dovrà aggiungere al vino di cui ha le cantine già piene a metà (ovvio, se il cliente beve il doppio, ma solo in casa, con enoteche e trattorie Ko e deve ancora saldare) è il caso di riflettere cosa fare della vendemmia 2020. Quindi già si interroga: gli conviene continuare a potare, fare costose irrorazioni e farsi fare preventivi per nuove vasche inox, che dovrà collocare in giardino avendo già le cantine full, oppure meglio riflettere se rinunciare al prossimo raccolto e pensare già al 2021? Questa sarebbe una scelta epocale, drammatica, storicamente non nota (almeno a me). E se poi tutto si normalizza? Come potrà reggere la vite, seppur ben trattata, appesantita da quei meravigliosi grappoli mai raccolti? Interrogativi cui chi scrive non è in grado di rispondere, ma sono ipotesi da non scartare. Un Piano B è rappresentato dalla distillazione. Se però pensiamo a nobili vini stellati sottratti alla bottiglia per essere destinati alla disinfezione ambientale o manuale, vengono i brividi! Conclusioni ovviamente non è il caso di trarne. La creatività, la voglia di reagire e di andare comunque avanti, soprattutto nelle aziende che hanno forze giovani e hanno saputo ben gestire il ricambio generazionale è stata ed è, in questa occasione, ammirevole. Basti pensare alle piccole e medie aziende vitivinicole, ma anche agriturismi e trattorie, che stanno facendo consegne a domicilio h24, agli anziani che hanno sempre schivato cellulari e computer e ora, soccorsi dai nipoti, loro malgrado si ritrovano sulla tastiera davanti al monitor invece di godersi speciali radiotelevisivi nazionali o nostrani di agricoltura ed enogastronomia, a loro più familiari. Scoprono, nella neolingua, che quando sei ai domiciliari il ‘frontale’ è sostituito dal remoto! Mancano tremendamente, dopo una giornata in vigna, la partita a carte, la bottiglia in compagnia, il confronto su politica, squadra di calcio del cuore e conversazioni tradizionali per chi vive e ama il mondo contadino. Un comparto, questo, che per gli ampi spazi in cui si muove l’agricoltore (vuoi mettere la triste vita condominiale!), per la manualità quotidiana e per i tanti interessi che offre la natura dovrebbe essere l’ultimo a entrare in depressione. Almeno così si spera!