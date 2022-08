Vendemmia, anche in Fvg mancano le mani

E’ quasi tempo di vendemmia. Le aziende non hanno ancora fissato la data di parenza, perché la siccità di questa estate ha messo a dura prova le coltivazioni e forse sarà necessario partire in anticipo rispetto allo scorso anno. Comunque sia, settembre è alle porte e il problema più grave, anche se non è una novità, è la mancanza di manodopera.

“Abbiamo cominciato a cercare persone disponibili – spiega Dario Ermacora dell’omonima azienda vitivinicola di Ipplis di Premariacco – con largo anticipo, ma purtroppo non si trovano. D’altra parte, vista l’annata contraddistinta dalla grande siccità, la raccolta dell’uva non potrà essere esclusivamente meccanica e abbiamo assolutamente bisogno di manodopera”.

All’appello mancano giovani vendemmiatori, ma anche i pensionati che per tanti anni hanno rappresentato lo zoccolo duro tra i filari. “Purtroppo, non soltanto gli anziani sono andati a esaurimento. I giovani non sono assolutamente disponibili. Restano gli stranieri”. Eppure, vendemmiare garantisce un bel gruzzoletto.

“Noi paghiamo – spiega il viticoltore – 7,90 euro all’ora netti per sei giorni alla settimana e in media si lavora per 15-20 giorni effettivi, a meno che non si debba fare una pausa per passare a un’altra varietà, o in caso di pioggia, e allora si potrebbe lavorare un mese e dieci giorni. Facendo i conti, si possono guadagnare in totale 1.300 euro che di certo non cambiano l’economia della propria famiglia, ma danno valore e dignità alla giornata, perché comunque si è stati utili”.

Per Ermacora, il reddito di cittadinanza ha peggiorato la situazione. “La mancanza di manodopera si riscontra anche nell’artigianato, nel commercio o nel turismo. Se pensiamo che in Italia prendono il reddito di cittadinanza tre milioni e mezzo di persone, un numero superiore a quello dei dipendenti pubblici, credo proprio che ci sia qualcosa che non funziona. Intendiamoci: io non sono contrario a questa misura, ma deve essere riservata soltanto a chi non può fisicamente lavorare”.

Per il viticoltore ci potrebbe essere un’unica soluzione. “Bisogna fare una riflessione sera a livello governativo e capire che deve essere firmato un patto tra mondo lavorativo e produttivo. Solo chi non può lavorare e non ce la fa ad arrivare a fine mese, pur lavorando, dovrebbe essere aiutato. Il lavoro deve essere di nuovo vissuto come un’opportunità, anche educativa”.

Ha risolto la situazione in partenza Valter Scarbolo, titolare dell'omonima azienda di Cividale del Friuli che si prepara a vendemmiare con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al 2021, vista la siccità e la poca pioggia, “se non quella - dice Scarbolo - caduta a macchia di leopardo”.

“Noi abbiamo una squadra scelta – spiega il viticoltore – che chiamiamo in diverse occasioni durante tutto l’anno. Hanno un contratto e li paghiamo 18,50 euro lorde all’ora più Iva. Si vendemmia dalle 7 di mattina per evitare il caldo del pomeriggio”.

Nonostante le condizioni di lavoro favorevoli e lo stipendio decoroso, i giovani non sono assolutamente attirati. “Trent’anni fa si presentavano in azienda a chiedere lavoro i genitori, presentando i propri figli, o si proponevano gli stessi ragazzi. I più volenterosi, ovviamente, o quelli che magari non potevano aspirare a nient’altro per capacità. Chi era particolarmente dotato magari cercava altrove. Ora anche i genitori non mandano a lavorare i figli. Preferiscono che si godano le vacanze, soprattutto se si sono dati da fare durante l’inverno nello studio, per esempio. D’altra parte, ai miei tempi si andava a vendemmiare o a cercare un altro lavoretto estivo, per comprarsi il motorino. Ora i genitori lo regalano ai figli appena compiono 14 anni, anche prima che glielo chiedano. Perché dovrebbero faticare?”.