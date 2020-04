Venica&Venica compie 90 anni

Era il 6 febbraio del 1930 quando nacque l'azienda vitivinicola Venica&Venica che, in piena emergenza Coronavirus, compie 90 anni dalla sua fondazione. Il capostipite Daniele Venica comprò, l'attuale corpo centrale di quella che poi divenne una delle cantine più note in Friuli Venezia Giulia. Oggi è guidata, alla terza generazione, dai fratelli: Gianni e Giorgio Venica.

Nel 1930, come oggi, la situazione storica e sociale non era delle migliori. Si stava vivendo allora una forte depressione economica mondiale. Come ricorda Gianni Venica: "Il debito che contrasse allora nostro nonno Daniele, per fondare la cantina, si raddoppiò a causa della deflazione. Il tener duro, allora, come oggi, fu la carta vincente. Nonostante le iniziali gravissime difficoltà, l’azienda prosperò".

La sostenibilità ambientale è un fiore all’occhiello dell’azienda Venica&Venica: "Ci impegniamo ogni giorno per il mantenimento dell’integrità del terreno e per la tutela della biodiversità – afferma Ornella Venica – nel 2006 abbiamo aggiunto i pannelli fotovoltaici, nel 2007 è entrata in funzione la caldaia a legna da 60 kW, che si alimenta con legno dei nostri boschi, per il riscaldamento di cantine e camere. Nel 2011 abbiamo aderito al progetto V.I.V.A., ovvero valutazione dell’impatto della viticoltura sull’ambiente, il progetto pilota nazionale avviato dal ministero dell’Ambiente, per il vino sostenibile ‘Made in Italy’. Il progetto misura la performance di sostenibilità della filiera vite-vino, a partire dal calcolo delle impronte dell’acqua e del carbonio (Water and Carbon footprint). Dal 2017 in concomitanza con il potenziamento turistico del territorio si è deciso di ampliare la nostra filosofia green anche in questo campo. Abbiamo attrezzato l’azienda con colonnine di ricarica per veicoli elettrici e spazi dedicati ai veicoli Tesla, oltre alle possibilità di caricare biciclette elettriche. Ed infine, ma non per ultimo: il 17 febbraio del 2019 la Venica&Venica ha elaborato e presentato il primo bilancio di sostenibilità".

"Quando supereremo l'attuale emergenza, faremo un grande brindisi per i nostri 90 anni e per l’Italia, guardando alla rinascita", spiegano dall’azienda che oggi conta 24 addetti, di cui 7 componenti della famiglia e 17 collaboratori, e una media produttiva di 300mila bottiglie l’anno.