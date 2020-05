Via libera al sostegno al commercio ambulante

"È con grande soddisfazione che questo pomeriggio è stata approvata all’unanimità in Consiglio Regionale la mia mozione, che era stata da me depositata già alla fine di marzo, di sostegno al settore del Commercio ambulante, in particolare in questo momento emergenziale”, ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.

“Già da tempo provato dagli effetti nefasti della grande distribuzione e dal commercio online, il commercio ambulante è stato tra i più colpiti dalla crisi economica e dall’emergenza di Covid-19: la mozione impegna la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché assuma le necessarie iniziative dirette al sostegno della categoria e a prevedere misure ed azioni di sostegno fiscale ed economico per il settore del commercio su aree pubbliche, da stabilirsi di concerto con le associazioni della categoria. È un ottimo risultato, mi ritengo molto soddisfatto di questo obiettivo raggiunto insieme a tutto il Consiglio".

“Da sempre il commercio ambulante, così come i piccoli esercizi, rappresentano degli importanti presidi tradizione, di pluralismo sociale ed economico nei nostri territori e si contraddistinguono dai principi di solidarietà e vicinanza ai cittadini della nostra regione, caratterizzando le nostre Comunità. Il commercio ambulante, infine, rappresenta un elemento importante, di sostenibilità, attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti dalla filiera corta e a chilometro zero, sostenendo la vendita dei prodotti del territorio e aiuta le economie locali".

C'è l'impegno della Giunta regionale a valutare il mantenimento della chiusura domenicale e nei giorni festivi di supermercati, ipermercati e discount, almeno finché permane l'emergenza epidemiologica. Lo prevede un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle alla mozione del consigliere Furio Honsell in tema di commercio ambulante.

"Abbiamo chiesto, ottenendo il placet del proponente e dell'assessore Bini, ad aggiungere questo punto alla mozione, considerato che - sottolinea il consigliere regionale Cristian Sergo - l'ordinanza del Presidente della Regione attualmente in vigore scade domenica prossima".

"Si tratta - spiega il pentastellato - di una misura che può essere contenuta nelle ordinanze emesse dal presidente Fedriga durante l'emergenza epidemiologica, senza alcun rischio di impugnazione, essendo più restrittiva di quelle governative".

"Crediamo - conclude Sergo - che contributi, incentivi e riduzione di tasse siano senza dubbio un modo per venire incontro alle categorie, in questo caso agli ambulanti o al commercio di prossimità, ma riteniamo che anche la chiusura nei festivi possa essere uno strumento utile".