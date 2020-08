Village Night stellata con lo chef Bruno Barbieri

La festa che unisce degustazioni d’eccellenza, shopping, musica e territorio: sabato 29 agosto dalle 18.30, al Palmanova Outlet Village appuntamento per il quinto anno consecutivo con la “Village Night”. Star della serata sarà uno degli chef più amati dal pubblico: Bruno Barbieri.

Dalle 21, chef Barbieri accoglierà gli ospiti con foto, autografi e aneddoti della sua esperienza, non solo culinaria, ma anche televisiva, dalla “cattedra” di Masterchef Italia ai numerosi viaggi per il programma 4 Hotel. Non solo, al Village verrà dedicato un piatto speciale preparato dallo Chef con ben sette stelle Michelin in carriera: un inedito frullato di melone al sapore di porto con tartare di prosciutto di Sauris e mille punti di tzatziki, a celebrare l’unione fra la tradizione culinaria friulana unita a sapori freschi, ideali per la serata estiva.

Il programma della Village Night è davvero ricco e unisce degustazioni d’eccellenza, musica e territorio in un mood glamour che “strizza l’occhio” alla DolceVita, tema di quest’anno per l’intero gruppo “Land of Fashion” che controlla anche i Village di Franciacorta, Valdichiana, Puglia e Mantova. Si tratta di un evento trasversale dove ogni outlet può porre l’accento sulle eccellenze del proprio territorio: il Village di Aiello del Friuli ospiterà infatti ben 26 cantine e 6 birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia. L’evento ha ottenuto il patrocinio di PromoturismoFVG. Inoltre, come nella passata edizione, sarà presente anche un’area dedicata ai vini della “Land of Fashion”, per un vero e proprio wine tour che permetterà agli ospiti di degustare i vini delle migliori cantine storiche della Franciacorta, Puglia, Mantova e Toscana.

Non può mancare lo shopping, con l’apertura speciale dei negozi fino alle 23, la musica con dj set, street band e animazione a tema anni Sessanta e DolceVita italiana, in omaggio a delle suggestioni che hanno contribuito ad affermare modelli di eleganza e stile ancora oggi attuali. Come le Vespa d’epoca, vero e proprio simbolo a due ruote di quegli anni, che saranno esposte nelle vie del Village grazie alla collaborazione con il Vespa Club Udine.

L’ampio spazio esterno di cui dispone il Village sarà un vero e proprio buffet d’eccellenze a cielo aperto. Per facilitare l’acquisto, saranno acquistabili dagli ospiti speciali biglietti, spendibili nelle tre aree degustazioni: si passerà da un’accurata selezione di vini alle birre artigianali, fino ad arrivare agli accompagnamenti food con stuzzichini e veri e propri piatti studiati ad hoc dai punti ristoro del Village (Dall’Ava e Hamerica’s) e dalle ristorazioni d’eccellenza esterne del Friuli Venezia Giulia come Jolanda De Colò e Osteria Campana D’Oro. Il piatto dello chef Barbieri si potrà degustare singolarmente o con 2 degustazioni drink a scelta. Questa quinta edizione della Village Night vede anche la speciale collaborazione con Martini, uno dei marchi di culto del lifestyle italiano nel mondo. Lo storico brand, infatti, sarà presente con un cocktail speciale denominato “DolceVita”.

Per tutte le informazioni sulla serata, programma e prezzi è possibile visitare il sito www.palmanovaoutlet.it