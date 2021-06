ViniVeri, cene e degustazioni tra Italia, Slovenia e Spagna

Di nuovo insieme. A 18 mesi dall’ultimo evento in presenza, ad Assisi, e dopo due edizioni dell’annuale manifestazione di Cerea annullate, i vignaioli del Consorzio ViniVeri sono pronti a ripartire e a condividere i loro vini, l’approccio produttivo, l’essenza dei diversi territori e le tante storie personali segnate da mesi di isolamento. “Insieme” quindi, ma non in unico luogo e sotto lo stesso tetto. E’ “ViniVeri Ristoranti 2021”, il nuovo evento diffuso organizzato dal Consorzio ViniVeri per segnare la ripartenza e l’attesa voglia di normalità e di partecipazione.

Due giorni, lunedì 28 e martedì 29 giugno, che vedranno protagonisti oltre 70 vignaioli e tantissimi ristoranti sparsi su tutta la Penisola. Un abbraccio ideale che coinvolge tutt’Italia, dalla Sicilia all’Alto Adige, e che per la prima volta sconfina anche in Europa, con due appuntamenti in Slovenia e Spagna.

"Tanti appuntamenti regionali e oltreconfine dove far rivivere l’atmosfera e lo spirito, di condivisione di storie ed esperienze, che anima da 17 anni la nostra manifestazione annuale a Cerea. Ma soprattutto un evento straordinariamente diverso che è insieme un omaggio a chi ci è stato sempre vicino e il nostro modo di sostenere i tanti ristoratori che hanno lottato per tenere aperte le porte dei loro locali durante l’emergenza”, spiega Paolo Vodopivec, presidente del Consorzio ViniVeri.

ViniVeri Ristoranti vede infatti coinvolti 18 ristoranti in tutta Italia oltre ai due appuntamenti in Slovenia e Spagna, con cene e degustazioni delle nuove annate in compagnia dei produttori.

Tante le regioni coinvolte nell’iniziativa dove si potranno gustare le nuove bottiglie dei vignaioli del Consorzio: lunedì 28 giugno in Friuli Venezia Giulia, alla Trattoria al Cacciatore de La Subida di Cormons, ci saranno de Fermo, Rivella e Cantina Ninni. Il Veneto ospiterà due appuntamenti in provincia di Treviso: il primo, lunedì 28 giugno, presso la Cantina Mediterraneo di Badoere di Morgano, con Casa Coste Piane, Zidarich, Podere Giardino e Ca’ dei Zago; mentre il secondo si terrà martedì 29 giugno alla Trattoria Dalla Libera di Sernaglia della Battaglia con Casa Coste Piane, Skerlj, Klinec e Podere Luisa.

I due appuntamenti internazionali si svolgeranno lunedì 28 giugno, sempre alla presenza dei vignaioli del Consorzio Viniveri, in Slovenia, a Vila Podvin di Radovljica, con Mlečnik, Slavček, Šuman, Aci Urbajs e in Spagna presso il Ristorante Platea N° 5 di Madrid con ben 7 produttori: Vinos Patio, Bodega F. Schatz, Esenzia Rural, Bodegas La Senda, Viñedos Hontza, Bodega Viña Enebro, Bodegas Coruña del Conde.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione presso il singolo ristorante. Per tutte le informazioni e aggiornamenti consultare il sito: www.viniveri.net