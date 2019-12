Vino della Solidarietà, ecco l'etichetta di De Gironcoli

Si è svolta lunedì 9 la presentazione del Vino della Solidarietà 2019. Da sempre sensibile al sociale, Cormòns Cantina Produttori per il sesto anno consecutivo dà il proprio contributo all’Anffas di Gorizia, "proseguendo nel progetto che si rivolge al sociale, coinvolgendo le persone disabili in tutte le fasi di produzione, dalla vendemmia all'imbottigliamento, per la realizzazione di questo prodotto: un Collio bianco Doc 2018", ha dichiarato il presidente Filippo Bregant.

Soddisfatto Mario Brancati, che ha ringraziato per la disponibilità la Cantina, perché il ricavato della vendita di questo vino sostiene il Centro diurno e i ragazzi che vi sono ospitati, aiutando perciò anche le loro famiglie. Brancati ha anche consegnato una targa alla Cantina, con l’onorificenza della “Rosa d’oro”, quale azienda solidale amica di Anffas. All’ultima edizione di Vinitaly il vino è stato presentato all’allora vicepremier Luigi Di Maio.

Quest’anno a firmare l’etichetta è il maestro Luciano de Gironcoli, di famiglia goriziana, ma che dal 1972 vive e lavora a Cormons, il quale ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, realizzando un’opera che riproduce i ragazzi dell’Anffas in vendemmia. Artista sensibile al sociale, da diversi anni tiene conversazioni sull’arte moderna e contemporanea all’Università della Terza Età di Cormons ed è stato responsabile di un laboratorio artistico alla Comunità Terapeutica “La Tempesta” di Gorizia.

Dopo i saluti del sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, e del consigliere regionale Diego Bernardis, presente assieme ai colleghi Antonio Calligaris e Diego Moretti, de Gironcoli ha donato alla Cantina un’altra sua opera. A fianco, sull’etichetta, è stato riprodotto un messaggio di Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas: “Colore: caldo e piacevole, come le persone con disabilità. Gusto: forti aromi di intensa solidarietà; intenso profumo di bello e di buono. Cuore: grande e generoso, come tutti coloro che si prendono cura e carico di chi è in difficoltà. Qualità: Vino eccellente la cui franchezza, finezza ed armonia risulta in piena sintonia con il contesto sociale in cui è prodotto".

Il direttore generale Alessandro Dal Zovo ha spiegato che il vino è il classico Collio bianco, fatto con le uve autoctone di Ribolla gialla, Tocai Friulano e Malvasia istriana, tradizionali delle nostre colline.

Stefano Cosma ha ricordato come i de Gironcoli siano legati alla storia di Gorizia, "poichè a metà ‘700 Francesco donò le pietre per la fontana del Nettuno, da cui sgorga l’acqua, mentre oggi Luciano veste una bottiglia di vino. Due bevande fondamentali per la nostra alimentazione". Presenti eccezionalmente alla cerimonia tutti gli artisti coinvolti dal 2014: Franco Dugo, Sergio Altieri, Giorgio Valvassori, Ignazio Doliach e Renzo Pagotto. Il ricavato della vendita delle bottiglie del Vino della Solidarietà viene interamente devoluto all’Anffas onlus.