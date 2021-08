Vino, stelle e desideri a Buttrio

Venerdì 13 agosto torna ‘Vino, stelle e desideri’, l'evento che dà vita al vigneto centenario della Famiglia Tami, in cima alle colline di Buttrio. La serata parte con una breve passeggiata, adatta davvero a tutti, con partenza dalla località Ottelio alle 18.30. Quindi, cena al sacco (autonoma) e mescita garantita in uno dei posti più belli delle colline friulane.

Il vigneto, infatti, è immerso in un microclima unico che permette, ancora oggi, la coltivazione di molte delle viti piantate negli anni '20 del secolo scorso dal patriarca Giobatta. Da allora non ha mai cambiato proprietà, motivo per cui è attualmente coltivato dalla quinta generazione della famiglia Tami.

Le sue uve vengono oggi utilizzate per la produzione dei vini più pregiati dell'Azienda, il Bianco Riserva e il Rosso Riserva. Dal vigneto centenario si gode di un panorama unico sulla pianura friulana che consente, nelle giornate di cielo terso, la vista fino al mare.

La quota di partecipazione è di 8 euro e include due calici di Riserva Tami; bambini gratis. Per info e iscrizioni rivolgersi alla Vineria o al numero 347-7531895.