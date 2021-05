Viticoltori Friulani La Delizia festeggia 90 anni

Il 7 maggio del 1931 veniva inaugurata quella che è diventata la Cantina Cooperativa Viticoltori Friulani La Delizia che rappresenta ben 400 aziende viticole e quasi 2.000 ettari vitati e che, con una produzione annuale di 23 milioni di bottiglie, si pone come punto di riferimento nel panorama vitivinicolo nazionale ed è riconosciuta come una delle più rilevanti realtà per l’economia della regione Friuli Venezia Giulia.

“Quest’anno la Delizia compie novant’anni, un passaggio importante, ma per chi ci conosce non un semplice traguardo. Noi guardiamo avanti, concentrati sulla nostra crescita, sulla nostra evoluzione - dichiara il Presidente Flavio Bellomo - e, a conferma di questo, abbiamo scelto di inserire una farfalla nel logo de La Delizia e di sviluppare una campagna pubblicitaria che segnerà il cambio di passo rispetto al passato, e l’inizio di una nuova stagione per la Cantina Cooperativa Viticoltori Friulani La Delizia”.

Perché una farfalla? “La farfalla è simbolo di rispetto ambientale, di trasformazione, della vocazione ad evolvere” continua Bellomo “simbolo di una salubrità in linea con la nostra visione di agricoltura sostenibile, un concetto di sostenibilità che per noi diventa responsabilità nella gestione delle risorse, ma anche responsabilità in termini di sostenibilità economica e sociale”.

“Per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e stanno contribuendo alla costruzione del viaggio di una vita e di nuove mete da raggiungere, brinderemo giusto il tempo di un battito d’ali, poi torneremo a costruire il futuro”, afferma Bellomo evocando il claim della campagna di comunicazione che La Delizia lancia in occasione di questo storico compleanno.

Flavio Bellomo è il presidente della Viticoltori Friulani La Delizia dal 2016 e ne fa parte da oltre 10 anni. Alla sua guida, affiancato dal direttore Mirko Bellini, e al lavoro della sua squadra, si devono alcuni dei traguardi ai quali brindare in occasione di questo 90° anniversario.

“Abbiamo incoraggiato i soci ad accogliere nuove sfide al fine di preservare e migliorare la qualità della materia prima e ad innalzare ulteriormente l’impegno sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tutto il comparto agricolo”, dichiara con soddisfazione il presidente Bellomo e conclude: “assicurare alle prossime generazioni un ambiente naturale migliore è un impegno che va al di là del nostro essere viticoltori e, dato che la viticoltura è di diritto parte dell’agricoltura, ciò si traduce in cura e gestione del territorio”.

Il 90° della Cantina Cooperativa Viticoltori Friulani La Delizia coincide quindi con l’inizio di un rinnovato percorso. A questo anniversario e alle diverse novità che porta con sé, verrà dedicata una speciale conferenza stampa il prossimo 4 giugno, durante la quale saranno approfonditi i risultati raggiunti e le proiezioni future.