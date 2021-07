Vivere la vigna in estate? Sostenibile al 100%!

Attenzione per l’ambiente, cura della natura e del terreno sono importanti presupposti per una viticoltura sostenibile e rispettosa. Grazie agli appassionati racconti dei vignaioli avete la possibilità di scoprire come il vino nasce in vigna e conoscere il loro impegno per la preservazione della natura e delle risorse del terreno.

Sabato 17 e domenica 18 luglio l’appuntamento settimanale con Vigneti Aperti si arricchisce in ottica sostenibile: oltre alle visite in cantina e in vigneto, vi aspettano passeggiate con un asinello di 25 anni, degustazioni di vini biologici, picnic immersi nella natura, aperi-cena in giardino e molto altro.

Una valida e originale proposta turistica per scoprire o riscoprire i nostri suggestivi paesaggi, i luoghi di eccellenza del vino, ricordando che tutto il percorso produttivo prende forma proprio dalla terra: potatura, legatura, sfogliatura e vendemmia sono tutti elementi indispensabili per la nascita e la maturazione delle nostre eccellenze enologiche.

L’iniziativa è pensata come una piacevole e rilassante occasione di incontro all’aria aperta, adatta a turisti, appassionati e famiglie (bambini e ragazzi potranno imparare a contatto diretto con la natura): dopo aver ascoltato i racconti della vigna e conosciuto le diverse fasi di lavorazione del vigneto, gli adulti potranno deliziarsi con una piacevole degustazione dei vini aziendali accompagnata da prodotti tipici locali.

Le aziende vitivinicole regionali che aderiscono all’iniziativa sono: I Magredi a San Giorgio della Richinvelda, in provincia di Udine trovate Barone Ritter de Zàhony, Cantina Puntin e Tarlao ad Aquileia, Dario Coos a Ramandolo, De Claricini a Moimacco, Elio Vini a Grupignano, Ferrin Paolo a Camino al Tagliamento, Le Due Torri a Corno di Rosazzo, Spolert Winery a Prepotto e Villa Vitas a Strassoldo. In provincia di Gorizia invece trovate Borgo Conventi a Farra d’Isonzo e Pascolo a Dolegna del Collio.

E come diceva Luigi Veronelli diceva “Per capire il vino, bisogna camminare la vigna!”.