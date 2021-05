WeFood riapre le 'fabbriche del gusto'

Nuove aperture e molti segnali di ottimismo di una crisi che sembra finalmente superata. Certo, tutto sarà fatto con la massima prudenza e rispettando alla lettera tutte le norme di sicurezza, ma nel weekend del 29 e 30 maggio si tornerà a visitare le Fabbriche del Gusto per la prima edizione primaverile dal vivo di WeFood. In particolare per quanto riguarda il Wine & Food di alta qualità e la ristorazione d’eccellenza, dei quali il nostro Paese costituisce da anni un punto di riferimento in ambito internazionale.

Se il settore del food, in generale, ha retto bene la crisi, quello dei prodotti di qualità rivolti soprattutto al mondo della ristorazione e delle eccellenze territoriali hanno pesantemente sofferto la crisi. Proprio sostenere questo settore e far riscoprire prodotti di altissima qualità in questo momento di riapertura è l’obiettivo dichiarato della speciale edizione primaverile di WeFood, la manifestazione che ogni anno apre al pubblico le porte delle “Fabbriche del Gusto”.

Assieme a partner come Berto’s e Lattebusche, PromoTurismoFvg e Movimento Turismo del Vino Fvg, sabato 29 e domenica 30 maggio sarà possibile visitare 70 tra le migliori cantine, distillerie, produzioni di birre artigianali, caseifici, salumifici, laboratori di cioccolato e dolci tipici, produttori di paste alimentari e di farine sparse per i territori coinvolti.

La manifestazione è promossa da ItalyPost, con la collaborazione Guida Venezie a Tavola per il Triveneto e Guida Emilia-Romagna a tavola per l’omonima regione.

Protagoniste in Fvg saranno la cioccolateria Adelia Di Fant, l’azienda apistica B-api, il Birrificio Foràn, la Distilleria Ceschia, Dorbolò Gubane, La Gubana della Nonna e i formaggi di Orcolat Sbilfat.

Per prenotare le visite e rivedere l’edizione digitale, è sufficiente consultare il sito www.wefood-festival.it