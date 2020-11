Wine Enthusiast premia Russiz Superiore

La prestigiosissima rivista americana Wine Enthusiast ha inserito il Collio Sauvignon Riserva 2016 Russiz Superiore tra i migliori 100 vini al mondo del 2020 e lo descrive come punto di riferimento per i vini bianchi italiani. Questo dopo aver superato una selezione di oltre 25.000 vini provenienti da tutto il pianeta.

Questo riconoscimento è una grande soddisfazione per Roberto Felluga, che con questa annata, già Tre Bicchieri del Gambero Rosso, riporta ai vertici mondiali il Collio, dopo aver già fatto parte della classifica Top 100 of The Word di Wine Enthusiast nel 2014, con il Collio Sauvignon 2012, e nel 2018, con il Collio Friulano 2016 sempre di Russiz Superiore.

“Un risultato straordinario - afferma Roberto Felluga - che voglio condividere con la mia famiglia e i miei collaboratori, che parte da lontano con le selezioni massali fatte da mio padre, che continuiamo a valorizzare nel rispetto dell’identità della denominazione e della Regione Friuli Venezia Giulia che siamo orgogliosi di rappresentare”.

È un premio non solo a un vino di grande personalità, struttura e longevità, ma anche ad una filosofia produttiva i cui tratti distintivi - alta qualità, tutela dell’ambiente, rispetto per una storia e di una tradizione familiare lunga sei generazioni - hanno riportato le aziende Marco Felluga e Russiz Superiore ai vertici delle classifiche mondiali.