Zoppolatti in diretta dalla Cantina Produttori Cormons

'La prova del cuoco', storica e popolare trasmissione di Rai Uno condotta da Elisa Isoardi, oggi ha reso orgogliosi i cittadini friulani. La puntata di oggi, infatti, è andata in onda in diretta dalla Cantina Produttori Cormòns, con un collegamento in esterna dello chef friulano Paolo Zoppolatti, del “Giardinetto”, ristorante di famiglia dal lontano 1907.

Dopo aver proposto il “Carpaccio di anguria con praline di arachidi” nella sua precedente apparizione alla Prova, oggi è tornato a cucinare una delle sue buonissime e gustose ricette dal titolo “Cannolicchi di patate alle erbe”. Fra gli ingredienti i cannolicchi o cappelunghe non ci sono, perché li crea con le patate, ma c’è l’olio del Carso triestino e mezzo bicchiere di vino bianco: la Ribolla gialla della Cantina Produttori. Per scoprire nel dettaglio gli ingredienti e il procedimento utilizzato da Zoppolatti per preparare la ricetta si può andare sul sito o sul profilo facebook de La Prova del Cuoco.

Soddisfatto il sindaco di Cormòns, Roberto Felcaro, che sottolinea come "ancora una volta il territorio si fa conoscere dagli italiani, grazie a Paolo Zoppolatti e ai viticoltori: persone che sono sinonimo di qualità e di competenza".

Anche Alessandro Dal Zovo, direttore generale della Cantina Produttori, ricorda "l’importanza di sostenere la ristorazione in questo difficile momento post Covid, in cui la ripresa dell’enogastronomia può essere di traino ad una parte dell’economia regionale". Verso la fine del collegamento, Zoppolatti ha idealmente regalato alla conduttrice un mazzo di fiori dipinti su una delle botti della Cantina, voltandosi verso la grande foto che ritrae gli oltre cento soci della cooperativa, come fossero i suoi ospiti in attesa di gustare il delizioso piatto.