Zorzettig dedica il Natale ai boschi colpiti da Vaia

Per Natale 2019 l'Azienda Agricola Zorzettig di Cividale del Friuli riserva un pensiero particolare ai boschi colpiti dalla tempesta Vaia, le cui ferite sono tutt'oggi evidenti.

Il desiderio diffuso di ripartire da quegli alberi abbattuti per ristabilire la bellezza e l'originale fisionomia delle montagne ha portato alla nascita di collaborazioni tra enti pubblici e privati. Anche Zorzettig Vini ha deciso di prendere parte alla campagna Tagliere solidale promossa da Pefc Italia (Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale) sotto la regia della Cooperativa Legno Servizi di Tolmezzo e della rete d’imprese FriûlDane.

Ogni cofanetto regalo che Zorzettig Vini confezionerà per le Feste conterrà un tagliere solidale personalizzato realizzato in legno massello di purissimo abete bianco non trattato proveniente dalle foreste abbattute del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane (Patrimonio Mondiale Unesco), certificate Pefc per la loro gestione sostenibile.

Vaia, la tempesta dell'ottobre 2018, interessò migliaia di ettari di foreste del Fvg, dove alla perdita di bosco si affiancano ancora oggi rischi di malattie e ulteriori crolli. Per ogni tagliere venduto da Zorzettig sarà donato al Comune di Forni Avoltri un euro per finanziare un progetto di riparazione che prevede la ricostituzione boschiva in funzione didattico-naturalistica.

"Un segno concreto e utile che nasce dall'amore per il nostro territorio", afferma Annalisa Zorzettig. "Il Natale è per definizione un periodo in cui fermarsi, curare gli affetti e guardare all'essenziale. Per noi significa anche tornare alle origini, ristabilire un contatto con la terra. Da qui la scelta di inserire nel cofanetto il tagliere solidale e una bottiglia di Cunfins, rosso di grande intensità nel quale l'impronta degli autoctoni è forte".

Cunfins è un DOC Friuli Colli Orientali, uvaggio di Refosco dal Peduncolo Rosso e Pignolo che fa parte della selezione Segno di Terra, concepita per rimarcare e confermare il valore del territorio d'origine.