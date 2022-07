Zorzettig main sponsor di Mittelfest

Trasmettere ciò che la cultura del territorio insegna e farne tesoro per orientarsi in un presente che ci pone sfide inattese. E' questo l’obiettivo condiviso dal Festival Mittelfest di Cividale del Friuli, giunto alla sua 31esima edizione, e l’azienda vitivinicola Zorzettig che sostiene l’evento come main sponsor.

“Siamo molto legati a questa manifestazione che con le sue proposte da anni porta sul territorio friulano progetti artistici nazionali e internazionali, diventando così centro promotore non solo dello spettacolo, ma anche dell’intera cultura mitteleuropea. E quest’anno, visto anche il tema scelto, abbiamo deciso di sostenere Mittelfest come main sponsor. Sempre più spesso, infatti – commenta Annalisa Zorzettig, a capo dell’azienda di famiglia Zorzettig Vini - ci troviamo di fronte a sfide determinate da eventi inattesi e questi ultimi anni ne sono un esempio lampante anche per il nostro settore, che ha dovuto imparare a comunicare attraverso linguaggi nuovi fronteggiando grandi complessità. Quest’anno, inoltre, anche Mittelfest ha iniziato ad avvicinarsi alla sostenibilità, un tema tanto caro a Zorzettig che già da anni lavora per riportare in vigna la biodiversità, pratica fondamentale per migliorare la sostenibilità”.

La 31esima edizione di Mittelfest si svolge dal 22 al 31 luglio a Cividale del Friuli e quest’anno il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini è “Imprevisti”. Un festival multidisciplinare tra teatro, musica e danza che vedrà andare in scena 28 progetti artistici provenienti da 14 Paesi, tra cui 20 prime assolute o nazionali. L’evento è un’occasione per conoscere una parte rilevante del continente europeo, quella sud-orientale, che ben ci racconta le peculiarità della nostra epoca sul tema degli eventi inattesi che ci coinvolgono e talvolta ci travolgono.

Il progetto Mittelfest si pone come motore culturale per la regione da dove vuole espandere le proprie radici all’intera Italia e Mitteleuropa attraverso collaborazioni internazionali che agiscano come ambasciatrici di pace. L’edizione 2022 punta alla sostenibilità con l’obiettivo di impattare sempre meno sui luoghi e sulle risorse ambientali.

Per farlo, l’associazione Mittelfest ha intrapreso un percorso di revisione dei propri processi con lo scopo finale di ottenere la certificazione UNI EN ISO 14001:2015. Anche gli spettatori saranno coinvolti in questo: da un lato vivendo pienamente gli spettacoli e la città, dall’altro contribuendo a far crescere la manifestazione più a misura di uomo e ambiente esprimendo il loro parere attraverso un questionario sulla percezione dell’impatto ambientale del festival.

Annalisa, con quale vino della produzione Zorzettig vuole brindare a Mittelfest? “Scelgo il Friulano Doc Friuli Colli Orientali 2020 della nostra selezione Myò. Un vino che parla delle nostre radici ma che al contempo rappresenta in pieno la nostra idea di viticoltura sostenibile. Il vigneto di Friulano è stato messo a dimora nel lontano 1936. Il terreno è composto da marne e arenarie di origine eocenica, terreno chiamato ‘ponca’ in friulano, in grado di accogliere le radici in profondità e dare loro nutrimento. Un vigneto dove ogni ceppo diventa un unico in grado di esprimere la storia, la cultura e la saggezza dei viticoltori friulani. Un vigneto ‘vivo’ dove le tecniche agronomiche sono razionalizzate per la tutela ambientale".