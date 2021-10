Catasto, nuove regole, più tasse

Non necessaria e nemmeno urgente. Paolo Scalettaris, avvocato e presidente della Federazione regionale della proprietà edilizia (Confedilizia) liquida così la riforma del Catasto. Più volte annunciata e rimandata, è ora sul tavolo del governo.

“E’ un’iniziativa – spiega Scalettaris - estremamente complessa. Per portarla a termine, bisognerebbe lavorare seriamente, con molti mezzi e utilizzando molto tempo. In primis – continua l’avvocato -, devo dire che ci sono altri problemi che riguardano il fisco e quella del Catasto dovrebbe essere l’ultima delle riforme da fare. Prima dovrebbero venire la riduzione delle imposte, la semplificazione di norme complesse e contraddittorie, la sperequazione e l’evasione fiscale. La riforma del Catasto è d’importanza minore: non è un’urgenza. Impegnarsi su questo fronte significa togliere energia ad altro”.

Scalettaris, però, punta i riflettori sull’abusivismo edilizio. “Il testo delega – spiega l’avvocato udinese - dice di voler produrre nuovi strumenti, per contrastare e porre rimedio all’abusivismo e al malfunzionamento. Definizione che non corrisponde alla situazione attuale. In questo senso il testo deve essere corretto. Infatti, sono già previsti mezzi di revisione di situazioni non denunciate. Annunciare di voler fare la revisione del sistema catastale attuale vuol dire utilizzare elementi di suggestione, per raggiungere obiettivi diversi da quelli promessi”. Per Scalettaris, infatti, il Catasto così come è oggi contempla già il contrasto all’abusivismo.



“Sono già vigenti – spiega ancora - disposizioni per far apparire immobili abusivi non accatastati, lostrazioni, errori e malfunzionamenti". Per il presidente gli obiettivi che stanno più a cuore al governo sono altri. "Si vorrebbe dare valore patrimoniale agli immobili, quindi fare un aggiornamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite. Ma è una prospettiva sbagliata, oltre che di difficile applicazione. L’articolo 53 della Costituzione già dice che ognuno deve concorrere alle spese in base alla propria capacità contributiva. Un immobile che non vale nulla, non ha utili e, quindi, non dà alcun beneficio. Si deve contribuire per quanto si ha. Già lo scorso giugno c’era stata una proposta di riforma ma non se ne è fatto niente. Adesso si parla di cambiamenti dal primo gennaio 2026”.. Anche se l’attuale governo garantisce che non sarà così, non è detto che in futuro altri governi non lo faranno. "L'Europa - spiega Scalettaris - spinge l'Italia in questa direzione. Vuole che la tassazione sugli immobili aumenti, anche se è già più elevata rispetto ad altri Paesi. Inoltre, gli italiani che possiedono immobili al di fuori dell'Italia devono versare, oltre all'Imu, l'Ivie, l'imposta sul valore degli immobili all'estero". Se il problema dell’abusivismo riguarda poco la nostra regione, Scalettaris porta alla luce altre questioni che, invece, ci toccano da vicino. “Nella montagna friulana, ci sono immobili classificati come edifici storici, ma ora che anche la Carnia si è spopolata e questi edifici hanno cambiato valore. La stessa cosa accade anche a Udine. Si pensi a Borgo stazione. Oggi decadente. La riforma del catasto dovrebbe rivalutare ogni immobile presente. Molto difficile. Bisognerebbe fare un’indagine casa per casa”. Un altro argomento tocca l’unità di misura. “Ora si contano i metri quadrati di un appartamento – conclude Scalettaris –. Con la riforma si dovrebbero confrontare i vani. Ma considerare il numero di vani è fondamentale per scegliere un immobile in base alle esigenze di un proprietario. Nel catasto sono già valutati in metri quadri gli uffici e i garage, cioè gli immobili non abitativi”.