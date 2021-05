Da domani in edicola 'Il Frico' esplosivo di Mataran

Quarta uscita dell’inserto “Il Frico” all’interno del settimanale Il Friuli. Da venerdì 28 maggio in tutte le edicole della regione torna l’appuntamento mensile di satira e umorismo firmato da Mataran, che in questo numero dedica un approfondimento, alla sua maniera, sulle riaperture e l'imminente zona bianca: trovate le nuove regole da rispettare spiegate a vignette, le salaci Breaking Friûl, notizie di cronaca regionale e internazionale come non le avete mai lette e la rubrica "Uomini forti" dedicata a Mauro Corona.



Al centro dell'inserto, il poster del mese ha come protagonista Villa Vaccin, ovvero l'hub di vaccinazione 'più bello d'Italia' di Villa Manin: una cartolina da Passariano che fotografa questo momento storico disegnata da Miguel Vila, talentuoso fumettista collaboratore di Mataran e autore del libro 'Padovaland' (Canicola Edizioni) che ha conquistato lettori e critica.



Infine, ampio risalto a un manuale recentemente uscito in libreria intitolato "Come smettere di bestemmiare" (Il Saggiatore): scritto da Padre Alfonso Maria Tava, il volume si pone l'ambizioso obiettivo di far smettere chiunque, anche i più recidivi friulani. In esclusiva, "Il Frico" ha intervistato (per davvero!) l'autore, che dispensa consigli e curiosità su questo metodo innovativo. Appuntamento in edicola con la satira e l'umorismo della banda di Mataran, gratis all'interno de Il Friuli.