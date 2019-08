Il Friuli in edicola, venerdì 2 agosto 2019

Alla ricerca di volontari per le ambulanze - Udine. I servizi di emergenza sanitaria richiedono personale formato. L’impegno è sempre più gravoso e anche in Friuli chi lavora

è sempre meno disposto a dedicare agli altri il proprio tempo libero

In Friuli l’emergenza è quasi sotto controllo. I friulani, tenuto conto degli impegni di lavoro e familiari sempre più gravosi, hanno un grande cuore e non rinunciano a fare volontariato. Magari meno di una volta, ma garantiscono alcuni servizi al mese e sensibilizzano i giovani. D’altra parte, per non rimanere scoperte le associazioni organizzano due corsi di formazione all’anno. Di seguito, alcuni esempi significativi.

La malaria colpisce ancora - Pordenone. 60enne di ritorno dall’Africa ricoverato all’ospedale. Ogni anno in provincia sono una ventina i casi, sempre contratti in Paesi esotici. L’appello dell’infettivologo

Un caso di malaria si è verificato nel Friuli Occidentale. A contrarre la malattia un 60enne residente in provincia appena tornato da un Paese dell’Africa. All’uomo, che già nel corso del viaggio aveva manifestato sintomi quali la febbre alta, la malaria era già stata diagnostica da un ospedale locale dove gli era stata anche iniziata la terapia. Al rientro a Pordenone si è subito rivolto al ‘Santa Maria degli Angeli’, dove le analisi hanno avvalorato la diagnosi.

Addio ai richiedenti asilo. E al lavoro - Friuli occidentale. In un mese e mezzo il numero dei migranti è sceso del 9% e da inizio anno il calo è stato del 35 per cento. Già sette persone che si occupavano di accoglienza hanno perso il posto

Le previsioni comunicate dal vice sindaco di Pordenone, Eligio Grizzo, un mese e mezzo fa parlavano dell’espulsione entro fine anno di un richiedente asilo ogni dieci dal territorio del Friuli occidentale. Così, il numero delle persone presenti avrebbe dovuto scendere di circa il 10%. Al momento, la ‘quota’ è già stata raggiunta - non con le espulsioni, ma con i trasferimenti di 50 unità in altre regioni del Nord Italia - e presto dovrebbero lasciare il territorio friulano altrettante persone.

Vite straordinarie di idoli pop - Renzo Brollo si è ispirato alla storia vera di Farinelli, il celebre cantante castrato del ‘700, per raccontare gioie e dolori di una star contemporanea con la ‘voce bianca’

La linea sottile tra dolore e felicità, il doppio volto del dono – delizia per qualcuno, croce per altri - , il concetto antico e moderno al tempo stesso di ‘idolo’, ma anche le fluttuanti teorie di genere e molto altro sono al centro dell’ultimo romanzo di Renzo Brollo, Il guaritore, pubblicato dall’editore Diastema. A cinque anni da Metalmeccanicomio, sorta di distopia che racconta la storia di una rivoluzione fallita e dell’occupazione di una fabbrica destinata alla delocalizzazione, lo scrittore gemonese torna a viaggiare nel tempo e ad analizzare il presente partendo dal passato.

Estate, il momento del tormentone - Dagli Anni '60 in poi la ‘bella stagione’ coincide con una (o più) hit legate a mare, vacanze, spiagge, ecc. Da 20 anni i ritmi sono perlopiù quelli sudamericani, ma il 2019 potrebbe rivelare una sorpresa nata in regione

Senza scomodare Proust e la sua Madeleine – visto che oggi fare gli intellettuali è fuori moda -, ci limitiamo a dire che nulla come una canzone può riaccendere un ricordo felice. D’estate ancora di più e non è un caso se le canzoni che citano la bella stagione sono tantissime: Estate, In the summertime, Un’estate al mare, Una rotonda sul mare, St. Tropez twist, E la chiamano estate, Summertime blues, Abbronzatissima, In alto mare, Feels like summer, Sapore di sale, Summer on a solitary beach, Mare mare, Un’estate italiana, Tropicana, Club Tropicana, L’estate sta finendo, Sotto questo sole, Vento d’estate, Azzurro…

Liberi dalla plastica, per amare il mare - Lignano. Spiagge da Bandiera Blu ‘plastic free’, con bicchieri, piatti e posate naturali e biodegradabili

Un’intera spiaggia ‘plastic free’, senza bicchieri, piatti e posate di plastica, quella plastica che, se finisce in mare, impiega decine, se non centinaia di anni, per decomporsi e scomparire.

Ecobonus: più di 10.000 interventi in Fvg - Il rapporto enea 2018 fotografa la situazione degli investimenti per il risparmio energetico

Sono 10.629 gli interventi di riqualificazione energetica effettuati in Friuli Venezia Giulia nel 2018, che corrispondono a 113 milioni di investimento. A dirlo è il rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica dell’Enea, che fotografa la situazione.

