Il Friuli in edicola, giovedì 24 dicembre 2020

Distanti, ma uniti in un anno di lotta - QUELLI CHE NON SI SONO MAI FERMATI. Abbiamo scelto di parlare di otto persone: rappresentano altrettante categorie di lavoratori che hanno fatto la loro parte per aiutarci ad affrontare questo anno così difficile

Di retorica sulla pandemia ne abbiamo letta e ascoltata parecchia. La cronaca è apparsa indecisa tra il tessere lodi agli eroi e dare spazio a una sequela senza fine di lamentazioni e recriminazioni.

Per loro un anno ‘indimenticabile’ - SUGLI SCUDI. Ecco sei protagonisti del 2020. Sono corregionali che, vincendo e resistendo, lo hanno affrontato a testa alta

Il 2020 sarà ricordato dalla maggioranza di noi come un anno orribile a causa della Pandemia che ha stravolto le nostre esistenze, ma ad alcuni corregionali ha comunque riservato soddisfazioni. Che si tratti di medici, sportivi, ricercatori o altro l’anno che sta per concludersi ha registrato successi degni di essere ricordati.



Eroe non per caso

Tutta la storia del Friuli ricostruita a mattoncini

Ritorno alla bellezza

Gli eventi meteo estremi c’erano anche in passato

Riprovate, sarete (forse) più fortunati

Quello che la cronaca nera non racconta

Un anno 6 mesi scarsi di spettacoli in Fvg

Gotti e De Paul piu’ forti di questo 2020

, tra gli ‘eroi dell’emergenza’ premiati dal presidente della Repubblica, è in prima linea anche nella seconda ondata, ma ci mette in guardia: “Il personale sanitario è logorato ed esausto”“Non avrei mai immaginato di rivivere le situazioni della scorsa primavera. Invece la seconda ondata della pandemia ci ha travolto in maniera persino più violenta della prima, trovandoci stanchi e logorati. Adesso resistiamo a forza di adrenalina, ma non so davvero quanto reggeremo. Ho fiducia nel vaccino, che spero porti a ridimensionare il problema Covid”., grande collezionista e costruttore di Lego, fa rivivere personaggi illustri della nostra regione e antiche tradizioni mai dimenticateQuando l’udinese Manuele Vidi, classe 1973, era un bambino, i mattoncini Lego, prodotti dal 1949, erano giocattoli costosi, che non tutti si potevano permettere. Così Vidi cresce, giocando coi soldatini e si avvicina ai Lego soltanto quando suo figlio, a cinque anni, ci comincia a giocare. A giocare, appunto, ma Vidi, pur essendo un grande collezionista, coi Lego non ci ha mai giocato. Quello che gli interessa è la creatività che i mattoncini sprigionano.. Conclusi i lavori di riqualificazione esterna del castello finanziati dalla Danieli. Benedetti: “I simboli di appartenenza e di identità, che sono lo specchio di ciò che siamo, vanno mantenuti nella loro originale dignità”Il simbolo della città è tornato all’antico splendore. Infatti, si sono conclusi i lavori di riqualificazione della facciata e delle scalinate del castello, finanziati con 850mila euro dal gruppo Danieli. E per ringraziare l’azienda per quest’ultimo intervento, non il primo dopo quelli per piazza Libertà, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco UDINE. Conclusi i lavori di riqualificazione esterna del castello finanziati dalla Danieli. Benedetti: “I simboli di appartenenza e di identità, che sono lo specchio di ciò che siamo, vanno mantenuti nella loro originale dignità” Ritorno alla bellezza Pietro Fontanini ha voluto iscrivere il nome del suo presidente Gianpietro Benedetti sulla lapide di marmo lungo, che riporta i benemeriti che, con le loro opere e donazioni, hanno arricchito il patrimonio artistico cittadino.i ‘Commentari Urbani’ di Giovan Battista Pomo, scopriamo diverse ‘bizzarrie’ del clima anche nel 1700...Giovan Battista Pomo, un nobile pordenonese che visse a lungo nel centro della città nel 1700, scrisse un libro dal titolo ‘Commentari Urbani’ che raccontava quanto successe dal 1728 al 1791 a Pordenone, riportando fedelmente anche le diverse situazioni climatiche. Questi avvenimenti che vi sto per raccontare (ne ho selezionati solo quattro, ma ce ne sarebbero tanti altri) offrono vari spunti di riflessione.di un anno di cultura compromesso dalle imprevedibili chiusure per Covid-19, ma anche da alcune scelte non troppo feliciE così, alla fine, ci siamo abituati a diventare animali ‘asociali’. Abbiamo imparato a guardare le mostre dai 10 cm di uno smartphone, a frequentare un vernissage seduti sul divano, col computer sulle gambe e - chi ci avrebbe mai pensato? - a seguire una conferenza sui social. Annullati gran parte degli appuntamenti ‘in presenza’, il mondo della cultura è andato avanti lo stesso - soprattutto grazie alla presenza di sponsor pubblici e privati - , rimandando a tempi migliori eventi già programmati. Quelli legati a una data specifica non sono proprio andati benissimo e questo dovrebbe far riflettere per il futuro.. Daniele Paroni, nel suo nuovo libro, ricostruisce il contesto, i sentimenti, i legami affettivi di Nadia Orlando prima del fatale incontro con l’ex fidanzatoÈ uscito “Ultimo appuntamento sul Tagliamento”, il libro scritto dal giornalista Daniele Paroni e dedicato al femminicidio di Nadia Orlando, la 21enne di Vidulis uccisa nel luglio 2017 dall’ex fidanzato Francesco Mazzega di Muzzana del Turgnano.ha quasi messo in ginocchio l’intero settore degli spettacoli, anche se festival, ‘live’ e stagioni non sono stati del tutto compromessi. Dal primo al secondo lockdown, crisi nera per gli artisti di casa nostraL’ anno nero, sospeso, maledetto. Chiamatelo come volete, ma per il settore degli spettacoli il 2020 è stato il periodo peggiore che la storia recente ricordi, a meno di non voler andare indietro ai bombardamenti durante la Seconda guerra (che però, tecnicamente, non chiusero i teatri) o ai tempi della Grande depressione, che fece tabula rasa.sono stati i protagonisti principali di un anno solare particolare, complicato dal Covid. Soprattutto grazie a loro, l’Udinese ha ottenuto la salvezza e prepara il rilancio per il 2021A fine anno è sempre tempo di bilanci. In un 2020 che per la quasi totalità della popolazione mondiale è stato catastrofico a causa della ‘dittatura’ del Covid, l’Udinese può essere più che soddisfatta di aver limitato i danni e anzi, di aver fatto meglio rispetto alle ultime stagioni.. Dopo una piccola pausa,