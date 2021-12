Il Friuli in edicola, giovedì 30 dicembre 2021

Pandemia e ripresa. Si conclude un periodo di forti contraddizioni: abbiamo le armi contro il virus ma c’è chi si oppone, ci sono i soldi ma mancano idee, c’è il lavoro ma non i lavoratori...

Ricorderemo il 2021 come un anno pieno di contrasti e contraddizioni. Mentre si percorre, faticosamente, la lunga via d’uscita dalla pandemia, le istituzioni devono fare i conti con gli oppositori proprio agli strumenti che stanno permettendo di combattere il virus (vaccini e Green Pass). L’economia, dopo la catastrofe del 2020, sta correndo con due zavorre pesanti che non riescono a farle capitalizzare e redistribuire i vantaggi: la mancanza di manodopera adeguata e la carenza di materie prime (e quindi con i prezzi balzati alle stelle).

Luce alla Dormisch dopo anni di buio. UDINE. Dopo 33 anni di degrado l’area compresa tra viale Bassi e via Micesio cambierà volto grazie al progetto dell’azienda Danieli. L’obiettivo è creare un nuovo polo per i giovani e restituire il sito agli udinesi

Con l’anno nuovo l’area ex Dormisch, compresa tra viale Bassi e via Micesio, il cui confine Est coincide, in tutta la sua lunghezza con il canale Ledra-Tagliamento e il confine Sud è marcato dalla presenza di Porta Villalta e della Villa Dormisch, cambierà volto. Dopo lo stato di abbandono durato decenni e le recenti proposte di riutilizzo bocciate a furia di proteste e raccolte di firme da parte dei cittadini udinesi, è nata un’idea che fa contenti tutti, anche perché i primi destinatari saranno i giovani.

Quartieri a misura di anziani e giovani. PORDENONE. Focus sulle necessità di over 65 e ragazzi nella pianificazione di imponenti interventi di riqualificazione di edifici in abbandono e nella futura creazione di un ‘Polo Young’

Due sono le macro-direzioni che Pordenone sta prendendo per il prossimo anno e che caratterizzeranno anche in futuro la trasformazione dell’area urbana. Il punto focale dei progetti che riguardano la città mettono al centro due categorie di persone – anziani e giovani – ritenuti elementi cardine per la vita della comunità. “In un’epoca di ‘fuga di cervelli’ noi vogliamo diventare una realtà capace di attrarre i giovani”, sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani. “Per farlo puntiamo a far crescere imprese e occupazione, ma vogliamo anche mantenere la vitalità culturale che da anni caratterizza la nostra città, con eventi e iniziative adeguati”.

Sempre più verde e ricca di eventi culturali. GORIZIA. Nuovi parchi attrezzati, valorizzazione dell’antico maniero, un nuovo palazzetto per ospitare eventi musicali e sportivi, spazi coperti. Così il capoluogo cambierà volto

Quella che un tempo era chiamata la ‘Nizza dell’Impero’ cambierà volto: sarà sempre più verde e a misura d’uomo, dove gli eventi culturali avranno a disposizione luoghi attrezzati capaci di attrarre nuovi visitatori, anche in vista degli eventi organizzati nel 2025, quando Gorizia e Nova Gorica saranno la Capitale europea della cultura.

Cento anni, ma sempre più attuale e importante. IL 5 MARZO 1922 nasceva Pier Paolo Pasolini, il più grande intellettuale italiano del 20° secolo. Una personalità complessa, impegnata su diversi fronti, più citata che compresa

Il poeta, il narratore, il saggista, il drammaturgo, lo studioso di lingue minoritarie e il traduttore. Ma anche il regista ‘degli ultimi’ e quello ampiamente censurato e persino portato a processo, il polemista scomodo e l’appassionato d’arte a tutti i livelli. Il friulanista ‘ante litteram’ e il pedagogo, ma pure il comunista ortodosso espulso dal partito e l’omosessuale dichiarato che scandalizzò quell’Italia perbenista e borghese che non smise mai di criticare.

Aspettando i grandi live dell’estate 2022 (o ‘23?). STAR ITALIANE E STRANIERE hanno già fissato le date per alcuni dei tour più attesi del prossimo anno e le location friulane sono di nuovo al centro. Nonostante le incognite, tanti ‘big’ anche a teatro

Non siamo in grado di fare previsioni, perché tra il momento in cui scriviamo queste righe e quello in cui verranno lette, tutto potrebbe cambiare, con nuove restrizioni che rischierebbero di mettere a repentaglio tutto quanto è stato fatto negli ultimi mesi – con fatica – nel mondo dello spettacolo. La cosa certa, allo stato attua-le, è che in estate torneranno i grandi eventi live, magari dopo la 6a dose, la variante sigma o chissà che. E solo questo sarà il segnale della normalità che pian piano si riaffaccia nelle nostre vite, dato che le tante date organizzate in questo secondo anno pandemico non possono competere con i grandi numeri dei live da decine di migliaia di persone.

Gioco, calciatori, agenti: era un altro calcio. COSA RESTERA’ degli anni ‘80? Se lo chiedeva Raf e se lo chiede anche Paolo Miano, in riferimento al calcio di quegli anni. L’ex centrocampista friulano lo spiega tra un aneddoto e l’altro

Si chiude un altro anno e la tentazione a guardarsi indietro è naturale. Anche nel calcio, soprattutto dopo aver ricordato figure come quelle di Paolo Rossi, piuttosto che di Maradona, ad un anno dalla loro scomparsa. E con la mente si torna a quegli anni ’80 che nel mondo del pallone sono stati particolarmente significativi. Lo sa bene Paolo Miano, che ha giocato a Udine con Zico e a Napoli con Maradona. Con lui è interessante affrontare certi aspetti di un calcio profondamente cambiato in aneddoti da lui vissuti.

