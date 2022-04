Il Friuli in edicola, venerdì 1 aprile 2022

Il postino non suona più, anzi sciopera - LA SCUSA È FINITA. Le norme Covid hanno imposto la chiusura degli sportelli meno strategici e la riduzione degli orari, ma finita l’emergenza sanitaria non si vedono miglioramenti all’orizzonte e i postali incrociano le braccia

Scuola, treni, trasporto locale e autotrasportatori: all’elenco degli scioperi programmati nel 2022 adesso si aggiunge anche il personale di Poste italiane del Friuli Venezia Giulia che è pronto a incrociare le braccia dal 4 al 16 aprile.

Export: Londra fa più paura di Mosca - VERSO IL VINITALY. Cantine friulane pronte per la più importante vetrina mondiale, col cuore però pieno di preoccupazioni: caro bollette, mancanza di materiali e soprattutto Brexit



Un progetto con troppe ombre

Al cuore dei cittadini

La più grande passione di Pasolini: il calcio

La cultura si tramanda se è 'pop'

Mancano tecnici preparati gia’ nelle giovanili

É iniziato il conto alla rovescia per Vinitaly 2022. Dopo due anni di stop – al netto della Special Edition dello scorso ottobre – il mondo del vino si ridà appuntamento a Verona dal 10 al 13 aprile per celebrare, in presenza, il ritorno alla ‘quasi’ normalità e riuscire finalmente a realizzare quell’edizione numero 54 rimasta troppo a lungo in sospeso a causa della pandemia.. La procedura regionale per autorizzare il nuovo impianto della Kronospan prosegue, ma ci sono ancora parecchie questioni da chiarire sia sull’iter seguito sia sul rispetto delle norme urbanisticheIl progetto per l’ampliamento dell ’ impianto Kronospan, produttore di pannelli in legno, nella zona industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento prosegue il suo iter, forte del pronunciamento dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale che ha ritenuto non ci siano pericoli di sorta causati dalle emissioni, quanto meno per le persone in buono stato di salute.. Il Comune è capofila in regione del progetto Cv-Prevital per diffondere le strategie di prevenzione contro le malattie cardiovascolari. Sarà sviluppata anche una App per la gestione dei rischiI cittadini del territorio di Mortegliano e dei comuni limitrofi saranno coinvolti nel progetto CV-Prevital che riguarda le “Strategie di prevenzione primaria cardiovascolare nella popolazione italiana” con importanti finanziamenti ottenuti dal Ministero della Salute.è il titolo di una mostra originale con foto, testi e memorabilia, alla Galleria Bertoia di Pordenone da aprile, che esplora un piacere ‘nascosto’ del poetaPasolini poeta, Pasolini narratore, Pasolini regista, polemista e pure autonomista ante-litteram. Un uomo, prima ancora che un intellettuale, di cui – a maggior ragione nell’anno delle celebrazioni per il centenario dalla nascita – sono state analizzate tutte, o quasi, le produzioni artistico-letterarie.- Pasolini, Tina Modotti, Adelaide Ristori, padre Turoldo, Ermes di Colloredo sono solo alcuni dei grandi nomi ‘celebrati’ quest’anno: ma spettacoli e produzioni a loro ispirati sono stati realizzati già in tempi non sospetti, senza scelte ‘dall’alto’Ci sono diversi modi per portare avanti il nome e l’eredità di chi ha fatto grande la propria terra. Uno è quello scelto dalla Regione Fvg, che da alcuni anni ha deciso di sostenere economicamente le produzioni di spettacoli e gli eventi culturali legati a un ‘tema’ – non sempre locale – che determina una sorta di inflazione di avvenimenti in pochi mesi.da anni denuncia uno dei principali mali del calcio italiano, problema tornato d’attualità dopo il nuovo flop della NazionaleIl secondo inatteso flop dell’Italia costringe il calcio nostrano ad una nuova autoanalisi che coinvolge tutti gli appassionati del mondo del pallone.