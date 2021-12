Il Friuli in edicola, venerdì 10 dicembre 2021

Prezzi in fiamme e cantieri in cenere - IMPENNATE MAI VISTE. Dalle materie prime ai carburanti, nel corso dell’anno sono stati registrati aumenti impressionanti. Molte imprese però hanno sottoscritto i contratti quando i prezzi erano più bassi e ora rischiano molto

Prezzi delle materie prime alle stelle, per non parlare dei carburanti; appalti aggiudicati o contratti stipulati mesi prima, quando i costi dei materiali erano più bassi; costi dell’energia che continuano a salire. Ci sono tutte le condizioni perché si scateni la tempesta perfetta che rischia di travolgere molte imprese e mettere alle corde anche parecchi Comuni.

Il prezzo è sbagliato - APPELLO DEI COSTRUTTORI. L’imprenditore friulano Piero Petrucco, vicepresidente nazionale dell’Ance spiega quanto sia complicata la situazione a causa dei costi alti dei materiali. Serve che Roma intervenga il prima possibile



I prezzi delle materie prime saliti alle stelle stanno mettendo a dura prova le imprese edili, nonostante lo scorso luglio il Governo abbia introdotto un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021. E’ però solo un primo passo, secondo l’industriale friulano Piero Petrucco, vice presidente nazionale di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) che non nasconde forte preoccupazione per l’evolversi della situazione.La montagna ha già accolto gli amanti della neve.da gennaio ci saranno novità anche per chi ama andare con leDopo un anno di chiusura degli impianti è stata ufficialmente riaperta la stagione sciistica. Le misure prese dovrebbero garantire la totale sicurezza per operatori e turisti e allontanare il rischio di ulteriori blocchi.. Nel dicembre 1991, dallo scorporo della Crup veniva istituito l’ente filantropico. 