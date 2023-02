Il Friuli in edicola, venerdì 10 febbraio 2023

E' corsa al sole - Negli ultimi tre anni impennata di impianti fotovoltaici sui tetti. E ora arriva anche l'incentivo regionale.

Ci siamo svegliati. E’ il modo migliore per descrivere l’impetuosa ripresa nell’installazione di fotovoltaico nella nostra regione, dopo anni di torpore. Nel 2022, in Friuli Venezia Giulia sono stati installati 6.105 nuovi impianti pari a un incremento del 15,40% rispetto al 2021, che già aveva fatto segnare un netto aumento delle installazioni (dati Terna). Un buon risultato se teniamo conto che la media nazionale dell’incremento si è attestata sull’11,8%.

Nuovo Fesr - Pronto oltre mezzo miliardo di risorse per lo sviluppo del territori.

Il nuovo Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale (Fesr) è al cancelletto di partenza con una dote di 365,5 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori 150 milioni circa di risorse in overbooking. E l’amministrazione regionale ha deciso di avviare la programmazione 2021-27 coinvolgendo tutti gli attori del territorio in vista dell’impiego efficace delle risorse disponibili.

Droga da battere - La quarta edizione del progetto ‘Sapremo’ coinvolge 1.200 studenti delle superiori di Udine.

Era l’ottobre del 2018 quando Alice, sedicenne di Palmanova, fu trovata morta per overdose nei bagni della stazione di Udine. Da quella tragedia nacque il progetto SaPrEmo con l’obiettivo di di sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati all’uso di sostanze e promuovere una cultura della salute, della legalità e di cittadinanza attiva tra i più giovani.

Centro high-tech - Un’area strategica, da tempo abbandonata, a Basaldella è stata acquisita e recuperata da Tekube per realizzarvi un sito per componenti elettronici.

Da tempo abbandonata, un’area strategica di via Adriatica, ovvero la statale regionale 353, a Basaldella tornerà presto a nuova vita. La Tekube, infatti, ha acquisito l’intera struttura per farla diventare un centro di competenze tecnologiche.

“Un’assurdità le bombe a Aviano” - Il lascito spirituale di don Pierluigi Di Piazza nel nuovo libro postumo ‘in cammino con i popoli delle terra.

Viaggi di conoscenza, denuncia e testimonianza in terre lontane, al fianco degli ‘ultimi’, o faccia a faccia coi fantasmi della Storia. Anche se lui non c’è più, la voce di don Pierluigi Di Piazza non smette di parlarci, e la sua eredità spirituale, umana e religiosa è presente nei suoi progetti. Come i viaggi compiuti in Sudamerica dal 1999 (inColombia, Messico, Brasile Guatemala, El Salvador), ma anche in Sicilia e Puglia e in Giappone nel 60° anniversario dell’olocausto nucleare di Hiroshima e Nagasaki. Le riflessioni sono state raccolte nel libro In cammino con i popoli della terra. Incontri, dialoghi, vissuti, riflessioni(Alba Edizioni).

