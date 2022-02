Il Friuli in edicola, venerdì 11 febbraio 2022

Bollette: gli antidoti contro gli aumenti - CONSIGLI PRATICI. A fronte del raddoppio del costo dell’energia e della debolezza dei provvedimenti di governo messi in campo, ci si deve difendere da soli, con azioni antispreco che fanno anche bene all’ambiente

Molti friulani si sono sentiti precipitare in un vero incubo proprio in questi giorni, quando hanno iniziato a arrivare le bollette energetiche con le tariffe aggiornate, le prime, cioè, cui sono stati applicati gli aumenti. Secondo le stime di Arera (l’Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente), infatti, nel 2022 l’energia elettrica costerà alle famiglie +55% rispetto al trimestre precedente, mentre l’aumento del gas si attesterà al +41,8 %.

In tempi di aumenti esorbitanti del prezzo dell’energia (elettricità e gas, oltre al petrolio) che prevedibilmente avranno ricadute sui beni al consumo e quindi su tutte le nostre attività quotidiane, pensare a come risparmiare è fondamentale. Ridurre gli sprechi e utilizzare con buonsenso e parsimonia l’energia purtroppo non bastano ad arginare il fenomeno.. Parla uno dei protagonisti in regione di quegli anni. Il procuratore Raffaele Tito: “Alla radice c’era una cultura amorale. E c’è ancora anche se oggi si manifesta in maniera diversa”Trent’anni fa scoppiava Tangentopoli. Con un primo arresto eccellente di un politico a Milano, il 17 febbraio 1992 muoveva i primi passi l’inchiesta passata alla storia come “Mani pulite” che nel giro di alcuni anni coinvolse nelle indagini migliaia di politici, imprenditori e faccendieri. Una bufera che giunse anche in Friuli, dove al tempo un giovane magistrato inquirente aprì i primi fascicoli che tolsero il velo sul giro di mazzette anche in questa periferia dell’impero. Lui era Raffaele Tito, oggi procuratore presso il tribunale di Pordenone.Il primo arresto di Tangentopoli fu fatto da un friulano: l’allora capitano dei Carabinieri Roberto Zuliani. “Aprimmo una porta su una politica sbagliata, ma poi non si guardò con la giusta intensità”Lunedì 17 febbraio 1992, a Milano il dirigente d’azien - da e noto espo - nente milanese del Partito Socialista Mario Chiesa viene arrestato in flagranza di reato mentre incassa nel suo ufficio una tangente di 7 milioni di lire. È questo l’innesco dell’inchiesta giudiziaria “Mani pulite” che apre la fase storico di Tangentopoli.. Nonostante la pandemia, c’è ancora chi tenta l’impresa e apre un’attività ex novo o addirittura fa il triplete, ma in periferiaUdine perde pezzi. Chiudono negozi e locali ed è sempre aperta la caccia alla nuova serranda abbassata. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, però, e allora si trovano anche esempi di imprenditori che rischiano e raddoppiano, o, impresa ancor più difficile, aprono una nuova attività.che rinnoveranno le indagini sulle nuove visioni dell’arte, in regione l’attenzione è sempre rivolta ai percorsi ‘guidati’ attraverso un unico stile, o artisti anche lontani tra loroLa 59a Biennale, o Esposizione internazionale d’Arte di Venezia, e la 23ª Triennale di Milano sono di sicuro gli appuntamenti più attesi quest’anno da chi, nell’arte, è sempre pronto a indagare nuove prospettive e visioni, a lasciarsi stimolare ad un dibattito aperto.ha pubblicato tre mostre digitali dedicate al Friuli, partendo dalla storia dellla famiglia MorassuttiLo spazio online Google Arts & Culture, creato per esplorare tesori, storie e patrimonio di oltre 2 mila istituzioni culturali di 80 paesi nel mondo, ha pubblicato sulla pagina dell’istituto culturale Art Aia - Creatives / In / Residence, fondato da Giovanni Morassutti, dieci storie che raccontano le attività culturali di un antico centro agricolo friulano, ora residenza internazionale per artisti che si dedica a pratiche sostenibili.ha fondato nel 2012 Audimus, associazione culturale che porta la grande musica classica, sinfonica e cameristica nei luoghi dove è sempre stata assente per problemi di spazio o di budgetNel giugno 2012, su iniziativa del pianista e direttore udinese Francesco Gioia, nasceva l’associazione Audimus: una realtà artistica con uno scopo ben preciso, ossia divulgare sul territorio la musica classica, sinfonica e cameristica, andando a coinvolgere soprattutto quelle realtà che di solito non hanno la possibilità di ospitare questo tipo di eventi.. La stagione di Talmassons sta andando oltre le aspettative. E la società è pronta a cogliere ogni occasioneLa stagione del Talmassons in serie A2 sta andando oltre le aspettative. E la società è pronta a cogliere ogni occasione, compresa quella di sognare il grande salto nella massima categoria. Lo stop al quinto set nel big match contro Pinerolo (3-2) non scalfisce minimamente le ambizioni della Cda che, al suo terzo anno nel campionato cadetto, il secondo di fila con coach Leonardo Barbieri alla guida, non si nasconde.Nel numero in edicola, in allegato gratuito,che nel numero di febbraio dedica la copertina a Roberto Contessi. Dopo un decennio di crisi, l’edilizia rischia ora di essere travolta dall’onda di Superbonus e Pnrr.