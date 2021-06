Il Friuli in edicola, venerdì 11 giugno 2021

Le associazioni sono pronte a ripartire - LA FORZA DI VOLONTÀ ha fatto la differenza, così i sodalizi più strutturati, nonostante le perdite economiche e di iscritti, sono rimasti uniti anche a distanza

Il mondo delle associazioni è stato duramente colpito in questo anno e mezzo di pandemia. Tutte le manifestazioni sono state bloccate, sospese e rimandate, azzerando i ritorni economici e le ricadute anche sul nostro territorio.

Per crescere a volte basta soltanto un libro - ‘DIECIMILLANTA’ è il nuovo Festival di letteratura per l’infanzia, in programma in regione dal 18 giugno al 3 settembre per coinvolgere l’intera comunità di lettori attraverso incontri, dialoghi, eventi scenici e animazione

Dieci anni fa, Damatrà onlus e una vastissima rete di operatori culturali e biblioteche ideavano Crescere Leggendo, dedicato ai bambini tra i 6 e gli 11 anni per rendere la lettura un’abitudine capillare e quotidiana, sviluppando sul territorio presidi strutturati e piani di lavoro per creare una rete culturale diffusa. Obiettivo: favorire un ambiente educativo ricco di storie e libri per promuovere la lettura condivisa e la narrazione in ambito familiare, scolastico ed extrascolastico.



per l’8a edizione della rassegna organizzata dalla Filologica. Oltre 40 eventi, trasmessi in streaming, ancora visibili sul sito: www.setemane.itTempo di bilanci per la Settimana della Cultura Friulana 2021. L’8a edizione della rassegna promossa dalla Società Filologica Friulana si è svolta – come lo scorso anno - prevalentemente in modalità digitale, ma con un grande successo: oltre 340 mila i contatti registrati dal sito internet della rassegna. Non meno importanti i dati relativi alle visualizzazioni degli eventi della rassegna, che tra dirette streaming e visualizzazioni successive raggiungono quota 20 mila. Un risultato che si deve anche alla partecipazione dell’Ente Friuli nel Mondo, che ha permesso di raggiungere i diversi Fogolârs furlans.. A luglio in via Galilei partiranno i lavori della nuova struttura di Sereni Orizzonti destinata a 110 anziani non autosufficientiEntro la fine di luglio aprirà in via Galileo Galilei, nelle immediate vicinanze dell’ospedale cittadino, il cantiere per la costruzione della nuova Rsa del gruppo friulano Sereni Orizzonti. I carnici da individualisti in caso di estrema criticità riescono a essere uniti: nell’invasione napoleonica, durante la Resistenza, nel dopoguerra. Oggi ci provano le giovani donneQuando ho scritto pagine di storia del Friuli, soprattutto su comunità di montagna, ho dovuto educare la mia penna a evitare parole generiche o troppo vaghe. Se poi l’oggetto di studio era la Carnia, allora nemmeno una virgola poteva scappare dalla penna perché per i carnici la storia rappresenta sempre un insieme di scene dove la comunità può ritrovarsi e scoprire quale collante l’ha tenuta insieme.dopo il crollo storico del 2020: persi quasi tre spettatori su quattro ‘in presenza’. Le rassegne più importanti puntano sul ritorno del pubblico, ma senza trascurare lo streaming e la necessità di ‘fare squadra’Che il 2020 sia stato un disastro – economicamente parlando – per tutti, e per il mondo dello spettacolo in particolare, non è una novità. I crudi dati numerici parlano di quasi 4 miliardi in meno rispetto all’ultimo anno pre-crisi, frutto di una diminuzione degli eventi del 70% e di una spesa al botteghino al -78%. A soffrire più di tutti, secondo i dati Siae, il cinema, che ha visto nel complesso calare ingressi (-72,71%), spesa al botteghino (-76,35%) e pure il costo medio del biglietto!in tour acustico per presentare il suo viaggio nella musica, dal Great Complotto a Prozac+ e Sick TamburIl 2020 è stato un annus horribilis per tutti e ancor di più per i Sick Tamburo, la formazione pordenonese nata dalle ceneri degli storici Prozac+, che ha perso la bassista e cantante Elisabetta Imelio dopo una lunga battaglia con il cancroall’alba della nuova stagione: tra mister, staff, stadio e mercato, l’estate del tifoso bianconero inizia all’insegna dell’incertezzaNasce all’insegna di dubbi e incertezze la stagione 2020/21 dell’Udinese. Archiviato un finale di stagione trascinatosi in maniera sconcertante ai fatidici 40 punti, non si può certo dire che si sia subito voltato pagina con decisione per risollevare un ambiente di nuovo caduto in un pericoloso stato di accettazione.