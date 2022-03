Il Friuli in edicola, venerdì 11 marzo 2022

Addio emergenza, ma attenzione sempre alta - CAMBIANO LE REGOLE. Dal 1° aprile via alla morsa che per due anni ci ha stravolto la vita. Sono però al vaglio misure ridotte per contenere il virus, a partire da mascherine e green pass

Liberi tutti. Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza e di conseguenza il 1° aprile si potrebbero mettere nel cassetto tutte le restrizioni in vigore per contenere la pandemia causata dal Covid 19. Il numero dei contagi è sicuramente sceso rispetto a due anni fa grazie al successo della campagna vaccinale, ma proprio in questi giorni stiamo assistendo a recrudescenze della situazione pandemica.

Potente, ben oliata, efficiente. La macchina della solidarietà in Fvg è una vera forza. Lo sta dimostrando anche la reazione alla crisi ucraina, in cui i fronti di intervento sono diversi. In primis c'è la risposta delle istituzioni, con tavoli di coordinamento nelle prefetture per fare il punto della situazione sui flussi di cittadini ucraini in ingresso e transito e sulle potenzialità di accoglienza che il territorio può esprimere.. Da tempo gli istituti hanno a che fare con gli ingressi di studenti stranieri. Per gli arrivi dall'Ucraina si punta a potenziare la mediazione culturale e il supporto psicologicoLe immagini di profughi dall'Ucraina invasa riempiono i nostri occhi attraverso i mezzi di informazione. Non si può non notare che la maggior parte sono donne e bambini, poiché gli uomini rimangono a combattere nel loro paese.. Intervista al docente di Pordenone, divenuto famoso per aver recitato nel reality “Il collegio”. Sarà protagonista, lunedì 14 marzo, del webinar organizzato nell’ambito del progetto Sa.Pre.MoAciascuno il suo ruolo, che si tratti di genitori o insegnanti, mentre i raga zzi devono essere sostenuti, lasciandoli liberi di sbagliare e imparare dai propri insuccessi.e mostre diffuse sia nelle location più importanti che nelle gallerie del capoluogo regionale per rilanciare la città anche dal punto di vista turisticoForte del suo dominio numerico – dato soprattutto dalla presenza di Miramare, tra le location più visitate in assoluto in Italia - , la città di Trieste ha ormai avviato la nuova stagione delle esposizioni, sia in luoghi pubblici che privati, con una decina di mostre che, al momento, sembrano rendere quasi insanabile il gap con Udine, dove i grandi eventi sono per ora in via di esaurimento.. Dopo oltre un secolo di lavaggio del cervello per negare o minimizzare l’esistenza dei friulani, ecco da dove ripartire per una orgogliosa coscienza di noi stessiParla di noi friulani l’ultimo resoconto di Cantiere Friuli, ovvero il laboratorio di idee dell’Università di Udine. Infatti, la Forum Editrice ha appena pubblicato, a cura di Claudio Cressati, la raccolta dal titolo “L’identità del Friuli: scienza e coscienza”, che contiene contributi di accademici e intellettuali locali., fondata in Friuli nel 1976 da Andrea Centazzo e punto di riferimento per il jazz d’avanguardia mondiale, riprende a stampare il suo ricco catalogo per il mercato italiano grazie a un accordo con la friulana NotaSteve Lacy, Lol Coxhill, John Zorn, Elliot Sharp, Derek Bailey, Eugene Chadbourne, Don Preston, Jeff Schwartz, ma anche Giancarlo Schiaffini, Gianluigi Trovesi, Roberto Ottaviano… sono solo alcuni degli artisti della scena d’improvvisazione che da quasi 50 anni si trovano negli album pubblicati dalla Ictus Records, fondata nel lontano 1976 a Moruzzo dal batterista, percussionista, compositore e (ex?) jazzista udinese Andrea Centazzo con Carla Lugli.- IL 12 E 13 MARZO torna, a distanza di due anni, una tappa del circuito internazionale. I rider al via sull’impegnativa e tecnica pista Sauc saranno un centinaio, provenienti da 17 nazioniIn Friuli Venezia Giulia ritorna la Coppa del Mondo di snowboard. Il 12 e 13 marzo Piancavallo sarà nuovamente sede di una tappa del circuito internazionale Fis, a distanza di due anni dal successo dell’ultimo appuntamento iridato. Sull’impegnativa e tecnica pista Sauc vedremo in azione i campioni reduci dai Giochi di Pechino 2022 e gli altri grandi interpreti mondiali della tavola. I rider al via saranno un centinaio, provenienti da 17 nazioni per un totale di quasi 170 persone tra atleti, staff, tecnici e addetti ai lavori.