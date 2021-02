Il Friuli in edicola, venerdì 12 febbraio 2021

Lo scotto da pagare senza il lockdown - ROSSO CUPO. Abbiamo chiesto a quattro esperti perchè il Fvg resta ancora un territorio a rischio

Per quale motivo da territorio virtuoso durante la prima ondata, visti i contagi molto più bassi del resto del Nord Italia, ci siamo trasformati in una regione rosso scuro nelle mappe dell’Agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie, perennemente in bilico tra zona gialla e zona arancione?

Sordi due volte - HANDICAP MASCHERINA. Se il dispositivo ha reso tutti più sicuri, ha escluso dal mondo le persone non udenti, impedendo ogni comunicazione

Il Covid 19 ha reso i non udenti sordi due volte. Il virus, avendo costretto tutti a indossare la mascherina, dispositivo di protezione individuale scomodo, ma indispensabile, ha stravolto la vita delle persone sorde e le ha ancora più isolate dal resto del mondo.



Trieste non copierà Roma

Master friulano fa scuola a Milano

Forno in cerca di futuro

Un capolavoro alla Fantoni

Controffensiva del plasma

“Il Carnevale ‘virtuale’? E’ una contraddizione”

Opere d’arte al posto della plastica ‘a perdere’

Il tesoro di un collezionista per passione

“Ritorniamo a incontrarci senza nostalgia”

“Orgogliosi di questa anima latina”

. Quanto sta succedendo al governo nazionale non avrà ripercussioni su quello regionale. L’inchiesta sulle ‘spese pazze’? La recrudescenza di una stagione giustizialista da superareHa iniziato a fare politica a 26 anni nel suo Comune, Fiume Veneto, di cui è stato per lunghi anni sindaco. Poi l’esperienza in Consiglio regionale, tra le fila della Margherita, fino a diventare vicepresidente al fianco di Riccardo Illy. Finita quella stagione, però, l’uscita di scena.. Accordo tra Confindustria e Università per portare anche in Lombardia il corso per manager delle impreseIl modello Udine dell’alta formazione fa scuola e sbarca a Milano. Infatti, Confindustria Udine e Università del Friuli hanno sottoscritto un accordo con Assolombarda e Assolombarda Servizi per l’attivazione a Milano dell’Executive master in business administration già operativo nel capoluogo friulano.. Per celebrare i settant’anni della prima colata del Forno Martin Siemens della Safau, è nata una raccolta d’immagini e ricordi di chi ci ha lavoratoSettant’anni fa, nella notte tra il 24 e 25 febbraio 1951, alla Safau, storica acciaieria di Udine, il Forno Martin Siemens versò la sua prima colata. Da qui cominciò una vera rivoluzione per il Friuli che divenne pinto di riferimento a livello nazionale per il mondo della siderurgia.. La vita dietro le quinte, ma fondamentale nella storia del gruppo industriale, di Alessandra De Antoni, moglie di Marco. Il suo ricordo nelle parole dei figli Giovanni e PaoloDietro a grandi imprese ci sono grandi uomini e grandi donne. E una di queste è stata Alessandra De Antoni Fantoni, recentemente scomparsa all’età di 87, che al fianco del marito Marco è stata motore dello sviluppo del gruppo industriale di Osoppo. Nel ricordo dei figli Giovanni e Paolo, emerge la figura di una persona che è sempre rimasta dietro le quinte, lontano dalla vita mondana, ma il cui ruolo è stato fondamentale per la famiglia e per l’azienda.. Il sistema regionale del sangue ha retto nonostante il calo di donazioni. E anzi si è rivelato in controtendenzaNel primo anno della pandemia il sistema sangue regionale ha retto al calo delle donazioni e, grazie all’impegno dei volontari, è riuscito a garantire le esigenze degli ospedali locali. Un calo più marcato proprio nella seconda ondata pandemica e tuttora in corso., antopologo visuale ed esperto di tradizioni, spiega perché “una festa liberatoria non può essere realizzata online”. Dal Pust delle Valli del Natisone al ‘caso’-Resia, passando per le ‘isole’ germaniche, una storia ‘di confine’ che risale alla notte dei tempiLa mascherina c’è, ma non è quella giusta. Non di certo per festeggiare il Carnevale, che quest’anno sarà ‘virtuale’ un po’ dappertutto, da Udine a Resia, limitandosi a concorsi online, presentazioni in streaming e addirittura alla ‘Sfilata static’a dei carri allegorici a Monfalcone. Una soluzione d’emergenza inevitabile, ma che rischia di togliere il significato più profondo – e arcaico - alla festa, in una regione che solitamente presenta numerosi appuntamenti.- ‘’ è il progetto del circolo udinese Cas*Aupa: una call internazionale per creativi under 35Parte da concetti semplici, ma non ancora troppo diffusi, come l’economia circolare e il recupero, il nuovo progetto di Cas*Aupa. Lo spazio di creatività giovanile nato nel 2009 nella periferia udinese, al Villaggio del Sole, ha lanciato una ‘call’ internazionale per artisti/designer/artigiani under 35, pronti a mettere la propria creatività al servizio di un mondo migliore, liberandolo - almeno un po’ - dalla plastica! PlasticArt - La plastica per l’arte, secondo step di un ampio progetto di riciclo artigianal-creativo nato da un’idea del Circolo Arci grazie alla direzione artistica di Eleonora Majeroni e al project management di Rossella Bugliesi, ruota attorno a tre parole: Raccogli, Trasforma, Crea.di Pordenone riapre in sicurezza con 90 opere di Valentino Dal Pio Luogo, amico personale di artisti veneti e friulaniCon coraggio, passione e la massima attenzione alle modalità di fruizione in sicurezza, la Galleria Sagittaria di Pordenone riparte con la 469a mostra d’arte promossa dal Centro Iniziativa Culturali di Pordenone, a cura di Giancarlo Pauletto. Fino al 7 marzo è visitabile - solo su prenotazione obbligatoria e anche in forma virtuale sul sito www.centroculturapordenone.it - la mostra omaggio al collezionista veneto Valentino Dal Pio Luogo.- ‘’ è l’album d’esordio del cantautore Delmoro, un carnico ‘emigrato’ a Milano che unisce il pop e la canzone d’autore. “Non si può solo vivere di ricordi, bisogna guardare al futuro per riprendersi la vita sospesa”Se lasciarsi non è possibile, come cantava un certo Battisti qualche decennio fa, reincontrarsi è auspicabile, anzi necessario. Lo sostiene Mattia Del Moro, friulano ‘expat’ a Milano, che dopo aver chiuso la parentesi Brown & the Leaves - un mix di cantautorato ‘nordico’ e tropicalismo – ha pubblicato per Carosello Records una brillante serie di singoli e l’Ep Balìa.- IL PRESIDENTE del ‘Fogolâr Furlan’ di, Eduardo Baschera, elogia l’impronta argentina nella squadra bianconera: “La fantasia e l’immaginazione sono la loro caratteristica principale”La nuova Udinese fatta di qualità ed estro, lo sappiamo, è nata attorno a De Paul, rimasto a Udine con il sogno (appena svelato) di portare di nuovo il bianconero friulano in Champions, maturato tanto da prendere la responsabilità dell’intera squadra. La fascia di capitano, che a inizio stagione è passata dal braccio di Lasagna al suo, rende omaggio alla personalità e all’indole del 26enne di Sarandì.