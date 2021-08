Il Friuli in edicola, venerdì 13 agosto 2021

Clima impazzito e noi senza 'ombrello' - ANCORA POCO ASSICURATI. L'Italia è tra i Paesi europei dove ci si assicura meno contro i guasti causati dagli eventi meteo e catastrofali. Ecco perchè serve un deciso cambio di passo

I cambiamenti climatici sono una difficile realtà con la quale fare i conti e gli eventi estremi si susseguono sempre più ricorrenti. La nostra regione è tra i territori più a rischio e non soltanto per l’elevata sismicità, ma pure per eventi alluvionali e fenomeni meteo sempre più estremi tra trombe d’aria, scariche temporalesche e grandinate. Parliamo di danni per centinaia di milioni di euro solo nell’ultimo quinquennio, senza dimenticare le disastrose alluvioni che hanno colpito a più riprese il Fvg nel nuovo secolo, prima fra tutte quella della Val Canale nel 2003.

La domanda di polizze che proteggano i fabbricati sta crescendo. E gli esperti consigliano di sottoscrivere contratti con le estensioni più ampie possibiliGli italiani cominciano a fare i conti con i cambiamenti climatici, anche dal punto di vista assicurativo, ma siamo in ritardo. Lo conferma Sandro Gotti, direttore generale di Assicura Agenzia, società di intermediazione che assiste le banche di credito cooperativo aderenti al gruppo Cassa Centrale Banca nel proporre ai loro clienti soluzioni assicurative e previdenziali.Nel 2020 in Friuli-Venezia Giulia si sono verificati quasi mille incidenti in meno rispetto all’anno precedente: il numero dei feriti e dei morti è calato del 31% e del 35%Che durante il 2020, ovvero in epoca di lockdown, il numero degli incidenti, e dunque delle vittime della strada, sarebbe drasticamente calato rispetto all’anno precedente era facile prevederlo. Con gran parte dei friulani e dei giuliani chiusi in casa - specie nelle ore notturne - i veicoli circolanti sono diminuiti. E se in strada non si va, non se ne diventa vittime. Ora, grazie all’Istat, sappiamo anche quante sono le vittime ‘risparmiate’ dalle misure anticovid: si tratta di 1.373 feriti e 25 morti, poco meno di 1.400 in totale.. L’Oasi dei Quadris lancia l’iniziativa ‘Adotta una cicogna’ per sostenere l’area naturalistica e i suoi numerosi abitantiChe tra le colline friulane esista un angolo di paradiso dove le eleganti e maestose cicogne hanno trovato l’habitat ideale è ormai risaputo. Nell’area che le ospita - l’Oasi dei Quadris di Fagagna - attualmente vivono 126 cicogne, oltre a 208 ibis eremita, ai cavalli konik, varie specie di anatre e pesci e molti animali tipici della zona.. Tanti interventi lungo il tratto gestito da Autostrade per l’Italia e scoppiano le polemiche per code e rallentamenti. Il direttore di tronco spiega cosa sta accadendoPerché i cantieri sono tanti numerosi proprio quando il traffico è più elevato? E perché non sono disponibili informazioni adeguate? Sono alcune delle riflessioni ricevute da Maurizio Ionico, urbanista ed esperto in trasporti a fronte dei disagi registrati in questi giorni da molti utenti bloccati nelle frequenti code nel tratto autostradale dell’A23 tra Udine e Tarvisio.è l’ultima prova di scrittura di Paolo Morganti: un ironico tour in compagnia di famosi trapassati del Friuli e VenetoDopo i gialli paranormali e le meticolose cornici storiche dei suoi numerosi romanzi (un intero ciclo in corso) ambientati nel Friuli del Cinquecento, Paolo Morganti si dedica ai fantasmi, ma senza voler andare a scoprire misteri paranormali nascosti da qualche parte nella nostra regione. Fantasmi in viaggio, l’ultima uscita in ordine di tempo di Morganti Editori, è più che altro un divertissement letterario “che sarebbe piaciuto al filosofo Blaise Pascal”, come specifica l’autore.– Negliun gruppo di intellettuali interpretò l’insoddisfazione dei friulani e riuscì a dare vita a una forza autonomista. La storia può oggi ripetersi?Il direttore di questo giornale mi chiede di rispondere alla seguente domanda: perché nacque il Movimento Friuli? Nacque per insoddisfazione, rispondo, perché un gruppo di intellettuali, capaci di pensiero critico, verso la metà degli Anni ’60 capì che la Regione Friuli-Venezia Giulia con capitale a Trieste avrebbe declassato Udine e, con essa, il Friuli.celebra il momento d’oro della sua carriera con il terzo singolo dall’album AUR, un brano ‘in levare’ che in un video dai toni quasi ‘hot’ presenta un nutrito numero di bellezze sia al maschile che al femminile: tutti musicisti friulaniIl 2021 sembra davvero un anno ‘d’oro’ per Eliana Cargnelutti, blueswoman friulana di fama internazionale, che dopo gli esordi da enfant prodige e alcune collaborazioni prestigiose ha pubblicato a maggio il suo nuovo album solista AUR (nel senso proprio di ‘oro’, in friulano). Un lavoro realizzato con grandi nomi nazionali e mondiali che l’ha portata ad essere protagonista della copertina dell’ultimo numero di Blues in Britain.. Inizio di campionato contro i bianconeri di Torino. Gli annali dicono che non ci sarà partita, ma il ritorno di Allegri sulla panchina potrebbe avere una brutta sorpresaC’è di nuovo la Juventus alla prima di campionato, come è successo all’Udinese altre 4 volte nella storia della serie A. Una vera e propria parten - za con il botto per la squadra friulana che solo a mercato ultimato potrà avere una sua fisionomia precisa.📌 All'interno del settimanale. Ecco