Il Friuli in edicola, venerdì 14 gennaio 2022

In arrivo l’ondata della quarta età - CASE DI RIPOSO. Attualmente i posti letto nelle strutture private e pubbliche coprono meno di un terzo delle possibili richieste. In meno di trent’anni il numero di anziani non autosufficienti aumenterà del 45 per cento

La pandemia, che ha colpito soprattutto la fascia più anziana della nostra popolazione, ha messo in secondo piano (solo per il momento) un problema strutturale della nostra società: l’allungamento della vita media ha portato all’aumento dei residenti della ‘quarta età’. Gli anziani cioè con malattie croniche e scarsa autosufficienza, attualmente 37.849 nella nostra regione, saranno 43.656 tra otto anni e addirittura 54.985 nel 2050. Inoltre, già oggi vanno aggiunti 44.141 anziani che, pur se ancora autonomi, sono considerati fragili e cioè ad alto rischio di perdere la propria autosufficienza. Numeri alla mano, l’aumento in meno di trent’anni sarà del 45,3 per cento.



Siamo finiti in Parlamento

Mascherine FFP2, il grande ritorno

Bonus e rate contro i rincari

Cento anni di storia con il sostegno del territorio

“Il Friuli, terra fertile per la musica”

Udine-Watford e ...ritorno?

📌 All'interno del settimanale #ilfriuli una guida a tutti gli eventi, mostre, cinema in regione. Ecco cosa fare nel fine settimana in #Fvg

. La testata è protagonista di una interrogazione al governo del deputato Pettarin che chiede una maggiore tutela della nostra comunità linguisticaCosa aspetta l’Italia a essere più europea? È questa la domanda ‘incorporata’ all’interrogazione che il deputato goriziano Guido Germano Pettarin ha appena presentato al governo statale, in particolare al Ministro dell’Interno.Nuovamente obbligatorie in certe condizioni, non sono introvabili, ma attenzione alla qualità e all’uso correttoSe non fossimo in piena recrudescenza della pandemia, se ne potrebbe parlare con leggerezza, come di una moda del passato che torna in auge e usare termini come tendenza, ritorno, vintage. Purtroppo, invece, siamo di nuovo costretti a parlare delle mascherine Ffp2, che dopo i concitati mesi della primavera 2020 quando erano l’oggetto del desiderio più ambito perché introvabili ma necessarie, oggi sono di nuovo indispensabili.. A fronte della crescita vertiginosa del costo dell’energia, le misure messe in campo provano ad arginare le difficoltà delle famiglieI numeri spaventano: secondo le stime di Arera (l’Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente) nel 2022 l’energia elettrica costerà alle famiglie +55% rispetto al trimestre precedente, mentre l’aumento del gas si attesterà al +41,8 per cento.celebra sabato 22 la sua fondazione: un’istituzione che ha fatto conoscere le qualità del Friuli ovunque e ha ancora molti progetti ambiziosi, a partire dal nuovo spazio urbano a SpilimbergoIl 22 gennaio 1922, in una sede offerta dal Comune di Spilimbergo, parte l’attività e la storia della Scuola Mosaicisti del Friuli. L‘idea è di Lodovico Zanini, che dopo aver vissuto l’esperienza dell’emigrazione in Baviera e aver migliorato la sua condizione grazie allo studio, chiede alla Società Umanitaria, ente filantropico di Milano, un contributo per avviare una scuola per mosaicisti e terrazzieri, eredi di una tradizione millenaria., figura di punta della storica ‘scuola romana’ dei cantautori Anni ‘70, è legato da tempo al nostro territorio da amicizie, progetti condivisi e nuove iniziative, dalla Val Pesarina ai museiLa sua carriera di cantautore e paroliere parte nei primi ‘70, all’interno di luoghi mitici come il Folkstudio di Roma e di una formazione come la Schola Cantorum e scrivendo per autori come Francesco De Gregori. Ai tanti incontri della sua lunga storia, il romano Edoardo De Angelis ha dedicato l’ultimo album Il cantautore necessario e uno spettacolo che venerdì 14 approda al ‘Pasolini’ di Cervignano, accompagnato dal chitarrista Michele Ascolese.- Il trasferimento diha riattivato la sinergia tra i due club della. Il mutuo soccorso tra le società è destinato a continuareNon è usanza dell’Udinese cedere i big a gennaio, ma per i ‘cugini’ del Watford lo strappo alla regola si può fare.