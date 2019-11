Il Friuli in edicola, venerdì 15 novembre 2019

I pronto soccorsi che alzano bandiera bianca - Classifiche. Sono 5 in prima battuta e 9 'ripescate' le idee che enti e istituzioni del Fvg hanno proposto per adeguarsi al tema del bando culturale 2019 della Regione e ricevere i 544.000 euro a disposizione

La frana torna sotto indagine - Treppo Ligosullo. Il fenomeno che interessa le frazioni di Murzalis e Tausia sarà controllato da una nuova rete di sensori collegati al satellite

Torna sotto indagine la frana che coinvolge le frazioni di Tausia e Murzalis nel Comune di Treppo Ligosullo. La Giunta regionale, lo scorso 7 novembre, ha stanziato 40mila euro per effettuare una nuova campagna di misurazione delle deformazioni superficiali e profonde del versante nelle due località. All’affidamento per la realizzazione dei monitoraggi provvederà con separato decreto il direttore del Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Tiramisù carnico: il club raddoppia - Tolmezzo. Un’altra ventina di locali intenzionati ad aderire al circuito che valorizza la ricetta originale della signora Norma. Da Pozzo: “Non solo motivo di orgoglio, ma soprattutto occasione per far conoscere il nostro territorio”

Sono quasi una ventina i nuovi ristoratori e produttori della Carnia che hanno manifestato la volontà di entrare nel circuito di promozione del tiramisù di Tolmezzo, ideato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare Confcommercio e Confartigianato. Andranno dunque presto ad aggiungersi al primo gruppo di locali aderenti, tutti impegnati a preparare e proporre a ospiti e clienti il tiramisù secondo il disciplinare approvato da un’apposita commissione che, lo scorso anno, aveva richiamato proprio la ricetta originale ideata dalla signora Norma Pielli, oggi portata avanti dal figlio Mario Del Fabbro.

Originali e ‘tributi’: trova le differenze - The musical box a Udine con lo spettacolo dedicato a una band simbolo del rock progressivo, molto amata in Italia: i Genesis. La punta dell’iceberg di un fenomeno crescente: la richiesta di (ri)vivere un passato irripetibile

C’è una band veneta della zona di confine che suona il repertorio ‘storico’ dei Pink Floyd e riempie i teatri, così come la formazione triestina che recupera le canzoni di Mogol-Battisti che l’immaginario collettivo ha fatto entrare nella storia, o il duo regionale che interpreta – anche visivamente – una coppia ‘impossibile’: quella formata da Mina e Celentano. E’ solo una piccola parte del sempre crescente fenomeno delle tribute band, l’unico fatto musicale di rilievo degli Anni Dieci.

Il Perugia di Oddo nel fortino dei ramarri - Sfida play off alla ripresa del campionato, con la squadra umbra che cerca il terzo successo esterno stagionale nello stadio in cui i Ramarri sono tuttora imbattuti e hanno fermato altre big della cadetteria

Difficile credere che ad inizio stagione, quando l’imperativo era già quello di cercare di vincere ogni partita per arrivare il più presto possibile all’obiettivo salvezza, Tesser davvero pensasse di trovarsi dopo 12 giornate di campionato al quarto posto, appaiato in classifica al Perugia di Massimo Oddo, primo avversario dopo la pausa per le Nazionali.

