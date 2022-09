Il Friuli in edicola, venerdì 16 settembre 2022

Rubinetti friulani in cattive acque - COSA BOLLE IN PENTOLA. Gialla o rossa: impossibile farsi una doccia, bere e cucinare. E anche in questi casi bisogna comunque pagare la bolletta. Però ci sono soluzioni.

Sono ormai continue le segnalazioni da parte dei cittadini della nostra regione di forniture a casa propria di acqua colorata o anche ‘saporita’, di ordinanze che vietano temporaneamente la potabilità dell’acqua e di conseguenti sospensioni del servizio per permettere interventi di ripristino. Abbiamo parlato con due signore che tra l’infuriato e il rassegnato ci hanno raccontato dell’acqua sporca che esce dalle loro tubazioni, in un caso addirittura dal lontano 2017.

Leggi il resto nel numero in edicola

Dopo il voto, è urgente ripensare il parlamento - TERRITORI MESSI A TACERE. Il taglio dei parlamentari e l’accorpamento dei collegi hanno dimezzato la rappresentanza del Friuli a Roma. Per la costituzionalista D’Orlando va superato il bicameralismo e creato un Senato delle Regioni.

Certo, disinnescare la bomba energetica è prioritario, ma se appena terminate le elezioni politiche non si apre il cantiere di una riforma del sistema parlamentare che recuperi quel legame con il territorio reciso dal taglio del numero dei parlamentari e dall’accorpamento dei collegi, a qualsiasi nuova emergenza ci troveremo, punto e a capo, senza la sufficiente capacità gestionale. Ormai prossimi al D-Day (25 settembre), è la presidente della Commissione paritetica Stato-Regione del Friuli-Venezia Giulia, Elena D’Orlando, costituzionalista docente all’ateneo friulano, a suggerire ai politici la strada da percorrere.

Leggi il resto nel numero in edicola

Caro bollette, meglio di Speedy Gonzales - INTERVENTO RAPIDO. Prima Regione in Italia, l’amministrazione del Fvg ha messo in campo un pacchetto di aiuti per le imprese in sofferenza.

Pronti, attenti e rapidi. È questo il ‘segreto’ che ha permesso all’amministrazione regionale di varare in brevissimo tempo un provvedimento a sostegno del sistema economico colpito dall’esplosione dei costi energetici. Il ‘pacchetto’ di aiuti prevede contributi, prestiti agevolati e garanzie. A stupire, però, in questo caso è stato soprattutto il tempo di reazione di un’amministrazione pubblica. È l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a spiegare come è stato possibile.

Leggi il resto nel numero in edicola

Chiese aperte, un viaggio nella fede. MANZANO. ‘Noi Cultura e Turismo’ e Itineraria aprono domenica 18 una selezione di 14 chiese, chiesette campestri e cappelle di 7 comuni, compresi Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.

La nostra regione è ricca di ville storiche, che rappresentano una rete produttiva efficace e dinamica, in grado di esprimere cultura. Ma porta anche i segni tangibili di un’altra grande bellezza: quella delle chiese, chiesette campestri e cappelle votive edificate dall’intelligenza, dalla speranza, dalla fiducia e dalla capacità di rinascita dell’uomo. Un patrimonio comune inestimabile di storia, arte e fede, oggi spesso sconosciuto, ma che sa parlare anche in termini moderni.

Leggi il resto nel numero in edicola

Restauro da 46 milioni per i cent’anni del ponte. DIGNANO. Ministero delle infrastrutture e Regione stanziano i fondi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti come quello della Strada regionale 464 sul Tagliamento, che sarà allargato e consolidato rispettandone la struttura.

Dal 14 agosto del 2018 tutti abbiamo negli occhi le sconvolgenti immagini del crollo del Ponte Morandi a Genova. Da quella tragedia sono derivate una maggiore attenzione alla sicurezza delle infrastrutture e una serie di norme più accurate sui controlli, entrate in vigore nel 2022.

Leggi il resto nel numero in edicola

L’intellettuale che svelò le nostre origini - DON GILBERTO PRESSACCO scompariva prematuramente 25 anni fa, il 17 settembre 1997: dalle sue ricerche, elementi nuovi sulla storia di Aquileia e la diffusione del Cristianesimo.

Sacerdote, studioso, ricercatore, compositore, musicologo, direttore di coro e storico, don Gilberto Pressacco è una delle figure di riferimento per capire il Friuli, oggi, guardando al passato remoto. Scomparso prematuramente 25 anni fa, il 17 settembre 1997, due giorni dopo aver compiuto 52 anni, è stato uno studioso poliedrico le cui indagini a tutto campo sulle origini della Chiesa aquileiese hanno rappresentato un vero punto di svolta.

Leggi il resto nel numero in edicola

Quasi quasi me ne torno a Grado - FABRI FIBRA chiude sabato 17 l’ultimo festival della stagione estiva con una delle tappe conclusive del tour ‘Caos Live’, a breve distanza dalla location scelta per un video dell’album.

I fan più attenti se ne sono accorti subito, circa sei mesi fa, all’uscita dei primi video dal nuovo album Caos, che poi ha esordito direttamente al numero 1 della classifica degli album più venduti ed è diventato subito disco di platino. Lo scorso mese di dicembre Fabri Fibra, uno dei nomi più importanti di sempre di tutta la scena rap italiana, e forse quello dalla carriera più importante, aveva scelto la spiaggia di Grado per girare la clip utilizzata sia per i brani dell’album a partire dal singolo Noia(con Marracash), sia per la copertina.

Leggi il resto nel numero in edicola

Fantastica Udinese, ma è ancora presto per sognare. I BIANCONERI sono protagonisti di un inizio di stagione entusiasmante, ma è rischioso esaltarsi in un'annata anomala: l’analisi e le attese, anche opposte, di due esperti: Bruno Pizzul e Gigi De Agostini.

Leggi il resto nel numero in edicola