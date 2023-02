Il Friuli in edicola, venerdì 17 febbraio 2023

Sanità in un click - Il libro dei sogni della telemedicina in Fvg: la Regione traccia le linee guida, ma per ora tutto è ancora sulla carta.

La telemedicina salvezza della sanità. È questo l'assunto che emerge dalla lettura della delibera che la Regione ha approvato lo scorso 3 febbraio. Un documento che pone le basi per una modifica sostanziale e strutturata del rapporto tra medico e paziente, ma soprattutto rivoluzionerà la gestione sanitaria del territorio grazie all'input del Pnrr.

Promosso e bocciato - Il bilancio di fine mandato avvia il dibattito tra i contendenti alla poltrona di Sindaco di Udine.

Programma realizzato al 90 per cento. È con questa valutazione che il sindaco di Udine Pietro Fontanini si presenta all’elettorato chiedendo la riconferma. Del suo mandato mette in evidenza il miglioramento del verde pubblico, la pedonalizzazione del cuore storico della città, le mostre d’arte di alto livello, la riorganizzazione della macchina amministrativa dopo la chiusura delle Uti, il tutto a peso fiscale locale inalterato.

Sportivi e contenti - Dopo anni di attesa partiranno in marzo i lavori per la palestra della scuola primaria Mazzini a Beivars.

Alunni, genitori e residenti a Beivars e dintorni hanno vinto la loro battaglia e già a marzo, assicura il vicesindaco Loris Michelini, partiranno i lavori per la costruzione della nuova palestra della scuola primaria Mazzini di via Bariglaria. “La palestra servirà in primis gli alunni della scuola primaria, ma come tutte le altre strutture della città sarà aperta alle associazioni sportive del territorio in orario extra scolastico”.

Tesori di casa nostra – Il Fai presenta il censimento de I luoghi del cuore più votati. Ecco la classifica del Fvg.

Sono più di 26 mila i voti espressi in Fvg per i “Luoghi del cuore” 2022 del Fai. Il Fondo ambiente italiano, infatti, ogni anno propone un censimento spontaneo per individuare, a giudizio dei cittadini, i beni del patrimonio artistico e paesaggistico più amati. Se a livello nazionale, il podio vede al primo posto la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli, al secondo il Museo dei misteri a Campobasso e al terzo la chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria, nella nostra regione siamo andati più nel dettaglio definendo la top ten dei luoghi più amati.

Pink Floyd, dopo 50 anni l’eredità - Pink Planet è una Tribute Band che propone uno show multimediale e ‘raccontato’, con due date per l’Ert.

L'1 marzo 1973 usciva The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, l’album dei record di un decennio, in classifica per 736 settimane fino all’88, con 40 milioni di copie vendute. Il vertice della band inglese e di tutti gli Anni ‘70, oltre che un’icona e il disco preferito dagli audiofili per testare un impianto stereo! Nel ‘94, dopo un ultimo tour che passò anche per Udine, la fine di una band che si era sgretolata da tempo, e l’inizio di una leggenda portata avanti ovunque dai veri eredi: le tribute band. I Pink Planet, nati meno di due anni fa, sono ‘another Pink Floyd tribute’, ossia una proposta diversa già concettualmente, che non cerca di imitare gli originali, ma offre uno show multimediale realizzato come se Gilmour & C. fossero attivi ora.

L’Antropologo con la cinepresa in mano - Simone Mestroni quando non conduce ricerche scientifiche nel lontano Kashmir si rifugia nel piccolo borgo di Cleva.

Lo trovo assorto nei pensieri, seduto sulla panchina che domina la valle incisa con forza dal torrente Chiarzò. Cerca di prendersi tutto il sole che può in un rigido pomeriggio invernale. Simone Mestroni vive da solo nel minuscolo borgo di Cleva, un pugno di case attorno all’unico viottolo. Poco più in giù c’è Campone, la frazione ben ordinata di Tramonti di Sotto, che a fatica mette assieme una quindicina di abitanti.

