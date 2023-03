Il Friuli in edicola, venerdì 17 marzo 2023

La prova del fuoco - Forestali, protezione civile e vigili del fuoco si stanno preparando a una nuova stagione di incendi

Con la siccità incombente anche nei mesi invernali e le temperature in aumento, la minaccia degli incendi si fa sempre più rilevante. Tutti abbiamo ancora stampato nella mente il ricordo della drammatica estate 2022, quando le fiamme ferirono tutto il nostro territorio, dalla costa alla montagna. E le previsioni per il futuro non sembrano indicare miglioramenti.



Corsa per la Regione - Interviste a Massimiliano fedriga e Massimo Morettuzzo

Fedriga punta al bis con una dote di risultati su investimenti e maggiore autonomia.Moretuzzo fa leva su sanità, ambiente, aggregazioni tra Comuni e preferenza di genere.



Terza fase

Gli Anni ’50, quelli del vero ‘boom’

In edicola trovate il settimanale e il nuovo numero di La Vôs dai Furlans, la testata tutta in lingua friulana.

- Un manifesto propone come ripensare il patto su cui si regge la nostra regioneNel pieno della campagna elettorale, l’Associazione per la Terza Ricostruzione, composta da una vecchia guardia friulana di politici e amministratori, lancia sul tavolo della discussione politica il proprio ‘Manifesto’ per un nuovo Friuli.La premessa è che, non esistendo più il patto fondativo per la quale è nata la Regione (di cui quest’anno ricorrono i 60 anni dello Statuto di autonomia), la nuova legislatura che uscirà dalle urne del 2 e 3 aprile, secondo l’associazione guidata dal docente dell’università del Friuli Sandro Fabbro, potrà (e dovrà) affrontare una fase neo-costitutiva, in particolare della sua governance.- A gorizia apre una mostra con tutto il meglio del ‘made in italy’, lo stile nato dal 1948 al 1960Gli Anni ’60 sono quelli del boom economico e gli ’80 dell’edonismo con l’ultima botta di creatività ‘felice’. Il vero periodo d’oro per il nostro Paese, a sorpresa per chi pensa che la storia sia a compartimenti stagni, arriva prima. Dalle elezioni del 18 aprile 1948 alle Olimpiadi di Roma del ‘60, l’Italia decide di rialzarsi dopo le ferite della Seconda guerra mondiale per diventare una delle eccellenze nei campi del design, moda, arti applicate e cinematografia, coniando il mito dell’Italian Style.I mitici anni ’50 all’italiana sono il tema centrale della nuova mostra promossa dall’Erpac Fvg a Gorizia, a Palazzo Attems Petzenstein dal 22 marzo al 27 agosto. Italia Cinquanta. Moda e design. Nascita di uno stile racconta il ‘miracolo italiano’ già prima che arrivasse.