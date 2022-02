Il Friuli in edicola, venerdì 18 febbraio 2022

Quando il lavoro può farci ammalare - MALATTIE PROFESSIONALI. In aumento le denunce nel 2021: in Fvg si è registrato un più 20% rispetto all’anno precedente

Lavorare stanca. O meglio, fa ammalare. Un vecchio motto può aiutare a leggere i dati che riguardano le denunce di malattie professionali e a comprendere il mondo del lavoro attuale.

Sostenibili e competitivi - LA DOPPIA SFIDA. Innovare e, al tempo stesso, essere sostenibili. E’ la doppia scommessa nella quale sono impegnate le nostre aziende. Se dal punto di vista tecnologico stiamo compiendo grandi passi avanti, sull’energia invece il cammino è ancora incerto

Appena qualche anno addietro era difficile immaginare una rivoluzione come quella che stiamo vivendo. Non parliamo soltanto di quella tecnologica, con l’avvento dell’Industria 4.0, che pure ci pone di fronte a nuove sfide dal punto di vista delle politiche del lavoro e sociali.



Attenzione all’ambiente

Il turismo riparte con la sostenibilità

Storie di paese ancora vive, 110 anni dopo

Tutti gli uomini (e le donne) di Elisa

L’esempio del capitano trascina la Ueb

È necessario trovare subito soluzioni economiche, sociali e sanitarieIl Covid 19 ha drammaticamente accelerato nel mondo la consapevolezza dei problemi ambientali e la necessità di nuove e più cooperative strategie economiche, sociali e sanitarie.. Sempre più clienti scelgono strutture ricettive a favore dell'ambiente, mentre gli operatori del settore attuano strategie e investimenti green che si rivelano vincenti sul medio e lungo periodoLa chiave del successo nel turismo nel futuro? La sostenibilità. I paradigmi della domanda e dell'offerta stanno cambiando e l'attenzione all'ambiente è ormai un tema centrale per chiunque si occupi d'impresa.è il titolo dell'iniziativa organizzata a Porpetto per ricordare la nascita della scrittrice carnica, trapiantata nella 'Bassa': un vero caso letterario, con un esordio di grande successo quando aveva già 68 anniNon sono molti gli esempi di scrittori che fanno il loro esordio letterario dopo i 50 anni, in quella che un tempo era considerata una specie di anticamera della terza età.e la pubblicazione di un nuovo album, la stella di Monfalcone torna 'a casa' per un concerto beneco già promesso a fans e amici di una terra che l'ha sempre sostenutaLo aveva promesso alla sua città e a malincuore aveva dovuto far saltare la data, un mese fa, in piena nuova emergenza pandemica. Con in tasca il secondo posto a Sanremo e un nuovo album in versione bilingue –- in uscita venerdì 18, Elisa dedica un live alla città,, e ai tanti amici cui è sempre rimasta legata.racconta come Cividale sta vivendo una stagione al di sopra delle attese, che ha regalato ai tifosi la 17esima vittoria consecutiva. E nel mirino c'è pure la Coppa ItaliaUn filotto di 17 vittorie consecutive, conquistate da una squadra giovane e una società ancora più 'verde'. Il cammino della Ueb Gesteco, nata a luglio 2020, sta andando decisamente al di là delle attese.