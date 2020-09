Il Friuli in edicola, venerdì 18 settembre 2020

La cura del vicino è più verde - PAZIENTI IN FUGA. La sanità regionale perde colpi soprattutto per mancanza di attrattività delle cure offerte. Così sempre più pazienti fuggono altrove, in particolare nel vicino Veneto

Non si arresta la fuga dei pazienti, iniziata alcuni anni fa, che scelgono di curarsi fuori dalla nostra regione, soprattutto, ma non solo, nel vicino Veneto. Una volta la migrazione puntava soprattutto alle cliniche low cost di Slovenia e Croazia, che offrivano la cura dei denti e interventi di chirurgia estetica molto convenienti per quanto riguarda i prezzi, forse meno per la qualità. Adesso è proprio la ricerca dello specialista più accreditato e del rimedio all’avanguardia che spinge a cercare la soluzione altrove.

Alla vigilia della riapertura delle scuole, l’autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia rimane uno degli obiettivi principali del nostro programma, valorizzando la multiculturalità e plurilinguismo che contraddistinguono la nostra regione.. Dalok alla discussione, ma solo se serve a innovare e digitalizzare l’organizzazione didatticaLa ‘scuola’, in burocratese l’istruzione scolastica non-universitaria, è tema troppo serio per essere strumentalizzato, come purtroppo ormai avviene invece in ogni questione. Certamente è indispensabile che se ne discuta alla luce dello Statuto di Autonomia del Friuli Venezia Giulia. L’attuale formula ambigua di ‘potestà concorrente’ lascia troppo margine allo scaricabarile Roma-Trieste.. Nella classifica nazionale redatta da Altroconsumo vince il supermercato Conad City Spesa Facile di viale Grigoletti. Ecco l’elenco completo dei punti vendita più vantaggiosi, anche nelle province di Udine e di TriestePordenone è in vetta alla classifica di Altroconsumo per la spesa più conveniente. Infatti, nell’indagine realizzata quest’anno che individua i punti vendita più a buon mercato in Italia, a conquistare la prima posizione è il Conad City Spesa Facile nel capoluogo del Friuli occidentale. Per altro sono ormai tre anni consecutivi che un supermercato di questa catena si aggiudica il titolo del maggior risparmio.che portano al risparmio: con questo spirito la sindaca Roberta Moro punta alla qualità di spazi e servizi, anche scolasticiA Magnano in Riviera la pandemia ha portato allo scoperto la forza e la generosità dei suoi abitanti. Lo spiega la sindaca Roberta Moro, che ringrazia i volontari delle associazioni del territorio e della Protezione civile, che hanno offerto un aiuto indispensabile, e i dipendenti del Comune, che hanno fatto il possibile per ‘tappare i buchi’ e garantire il servizio ai cittadini. Impossibile citarli tutti, ma sicuramente merita ricordare quattro signore davvero speciali.dei festival letterari e di giornalismo riparte stavolta a settembre con tutte le rassegne rimandate o ‘in sospeso’. Gli appuntamenti da Udine a Trieste, passando per Ronchi, Monfalcone e CervignanoA maggio, a fine lockdown, era difficile credere che uno solo dei tanti festival culturali in regione si sarebbe svolto. Chi ci ha creduto, magari offrendo una versione online o spostando le date, si trova oggi a presentare anche un programma raddoppiato., già enfant prodige della chitarra e in attività da oltre 20 anni, pubblica il suo album d’esordio da solista, ‘figlio’ della generazione-Woodstock: “Oggi manca quella voglia di condividere”F ar uscire un album in tempi come questi, lo abbiamo scritto più volte, è un atto di fede. Ancora di più se non sei una ‘superstar’, ma combatti per vivere della tua passione e del tuo lavoro. Come fa Anthony Basso, chitarrista ‘veterano’ della scena rock friulana nonostante i suoi 30 anni, cresciuto letteralmente col mito della musica come scelta di vita e vero momento di condivisione. Inevitabile, per uno che ha ‘condiviso’ il palco con nomi tipo Allman Brothers Band, Gov’t Mule, Deep Purple, Whitesnake…. La 21a edizione arriva dopo mesi difficili e promette di ampliare gli orizzonti di lettori e appassionati garantendo di mantenere la ‘giusta distanza’Dimenticare i drammi e le tragiche esperienze che abbiamo vissuto negli ultimi mesi non sarà facile. Per alleggerire la tensione, pordenonelegge, ‘Festa del libro con gli autori’ sceglie per la sua 21a edizione un’immagine che porta una ventata di leggerezza e regala un sorriso: le famose ‘corna’.- Esulta un mondo di appassionati che finalmente hanno potuto ritrovarsi sui campiI dilettanti sono ripartiti e lo hanno fatto nel modo migliore possibile: impegno assoluto nell’attuazione del protocollo, anche se chiedere le distanze a un mondo da sempre unito è difficile da pretendere. Esulta Ermes Canciani e il suo comitato regionale ed esulta un mondo di appassionati che finalmente hanno potuto ritrovarsi sui campi. Si parla di nuovo di calcio, di risultati, ma non solo, perché l’ombra del Covid-19 c’è ancora e si analizzano le difficoltà di gestione dopo il tanto sospirato protocollo.