Il Friuli in edicola, venerdì 19 giugno 2020

La politica regionale si è messa a stecchetto - TUTTO A BILANCIO. Tutti i consiglieri hanno un plafond a disposizione per la loro attività, mentre i gruppi devono rendicontare ogni voce di spesa. A fine anno la Corte dei conti controlla e redige una relazione

A giudicare dai bilanci dei singoli gruppi consiliari, pubblicati sul sito del Consiglio regionale, dal 2012 in avanti la politica regionale si è messa a dieta. Un po’ deve essere stato l’effetto dello scandalo suscitato da Rimborsopoli, esploso a Roma nello stesso anno, e delle conseguenti indagini.

Il costo della politica è meglio sia pubblico - SCELTA DI FONDO. La strada scelta, senza distinzioni di parte, è quella del finanziamento a carico della collettività. Paletti legislativi, tetti di spesa e controlli fanno il resto



Lo scandalo dei rimborsi ebbe l’effetto di riaccendere la discussione sui costi della politica. Il dibattito era tra chi riteneva fosse giusto assegnare comunque fondi pubblici e chi invece auspicava che per finanziare la propria attività i politici dovessero fare affidamento solo su donazioni ovvero contributi esterni e privati.. L’attuale sistema, complicato e oscuro, va superato, mettendo al centro l’Irpef. Ma protagonista, questa volta, dovrebbe essere l’EuropaLa legislazione fiscale emergenziale si è caratterizzata per il rinvio di versamenti in scadenza in questi mesi e per l’introduzione di crediti d’imposta ‘cedibili’, tra i quali spiccano quelli di primo rilancio all’economia (come l’ecobonus edilizio). Per il post emergenza dobbiamo per ora accontentarci di pochi banali spunti del rapporto Colao (detassazioni da libro dei sogni per le imprese più grandi e innovative) e della promessa della Riforma tributaria (non facile da mantenere), cui si è impegnato il presidente del Consiglio.. Il recupero dei fusti dopo le devastazioni causate dalla tempesta Vaia nel 2018 procede a rilento. E le piante superstiti rischiano di soccombere ai parassitiLa tempesta Vaia che nel 2018 devastò i nostri boschi di conifere fu solo un assaggio. Se tutto dovesse andare nel verso sbagliato l’abete rosso alla cui presenza siamo ormai abituati da decenni potrebbe presto subire danni molto gravi a causa della proliferazione incontrollata del bostrico, un parassita che già in altre aree europee ha fatto disastri e che ora potrebbe assestare un colpo mortale a questa conifera.- Chi sono e cosa fanno i 39 operatori che dovrebbero trovare lavoro a più di 8.500 percettori di reddito di cittadinanzaI loro compito principale dovrebbe essere supportare gli operatori dei Centri per l’Impiego nella realizzazione di un percorso che coinvolga i beneficiari del reddito di cittadinanza dalla prima convocazione fino all’accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Stiamo parlando dei navigator, figure professionali tutte nuove nate con il compito di incrementare le possibilità di lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza. Ma se fa ancora discutere la misura di contrasto alla povertà, altrettante perplessità suscitano ruoli, compiti e attività dei navigator, soprattutto alla luce del possibile incremento della disoccupazione che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi.. In Friuli sono ancora molti gli ‘idoli’ lasciati dai governanti di turno per raccontare la storia a loro favoreCon la scusa della lotta al razzismo, in diverse parti del mondo le statue e i monumenti a personaggi storici sono diventati bersaglio di imbrattamenti e danneggiamenti. Di recente anche in Italia con lo sfregio a Milano alla figura del giornalista Indro Montanelli accusato da gruppi di attivista universitari di essere un “razzista stupratore” peril suo vissuto durante la Guerra di Etiopia.. Il sindacoconferma l’ impegno a favore delle famiglie e dei più giovani, ma pesa l’incertezza su come ospitare 500 alunni in settembreAnche Remanzacco, al pari di tutti i nostri Comuni, ha affrontato a viso aperto l’emergenza legata al corona virus. Anzi, se possibile, i suoi amministratori l’hanno vissuta sulla propria pelle, ma superato il difficile momento, ora sono impegnati nel far fronte alle molte difficoltà lasciate in eredità dalla Pandemia.in versione ‘digitale’ a Lignano Sabbiadoro, con i quattro vincitori e la cerimonia di premiazione in streaming da giovedì 25 a domenica 28, senza dimenticare il ruolo della ‘piccola Florida’ dello scrittoreUn legame inscindibile, che neppure la pandemia può spezzare, quello tra Ernest Hemingway, uno dei più celebri scrittori del ‘900, e la nostra regione. In particolare Lignano Sabbiadoro, il suo ‘buen retiro’ nel secondo dopoguerra, ai tempi dell’amicizia con alcune famiglie di sangue blu di questa terra e soprattutto di un ‘amore impossibile’: quello per Adriana Ivancich che gli ispirò Di là dal fiume e tra gli alberi.L’opinione controcorrente di uno storico nei confronti di un’istituzione considerata un mito indissolubile per il Friuli e di cui la Regione avrebbe voluto celebrare i 600 anni... dalla fineNel numero del 5 giugno, sotto il titolo ‘Il Patriarcato da tutti dimenticato’, Angelo Floramo lamenta, a proposito del Friuli, che non si indaghi, valorizzi e promuova la “specialità di questa nostra Terra, che proprio negli anni patriarchini modellò quel suo meraviglioso e complesso profilo che l’ha resa unica e speciale”. Dal momento che nel contesto sottolinea il vantaggio di avere la possibilità di fare l’esaltazione del ruolo del Patriarcato, “in queste pagine di libertà non prezzolate e dunque libere da ogni sospetto”, chiedo alle stesse pagine la libertà di ribattere, con un titolo opposto: Il Patriarcato, da dimenticare?pronti a ritrovare il pubblico dopo il lockdown: per il ‘Far East Film Festival’, tutto in streaming, solo in forma virtuale, mentre il CSS rinnova la direzione artistica e punta a una stagione lunga 365 giorniNon sarà tutto come prima, questo deve essere chiaro a tutti, per cui è bene incominciare a organizzare la nostra vita in maniera diversa. Come sono costretti a fare quelli che vivono di un settore ancora poco considerato nel nostro Paese come la cultura e gli spettacoli. Organizzare eventi ‘in presenza’ è sempre più difficile, oneroso e legato a troppe variabili, per cui è il momento di spremersi le meningi e pensare a qualcosa di diverso.riprende, ma lo stop forzato di tre mesi e mezzo impone un ripasso della situazione in vista di un finale che dovrà portare all’Udinese l’agognata salvezzaTre mesi e mezzo dall’ultima partita: tanto passa da Udinese-Fiorentina a TorinoUdinese, la gara che si è disputata l’8 marzo alle 18 e quella che si sarebbe dovuta giocare il 14 dello stesso mese alle 20,45 e che invece, causa Covid-19, è slittata al 23 giugno alle 21,45. Un tempo enorme, superiore alla consueta pausa estiva (che solitamente, con ritiro precampionato e amichevoli incluse è di 3 mesi) che giustifica vuoti di memoria sia tra i tifosi che tra noi addetti ai lavori. Può quindi tornare davvero utile fare un piccolo ripasso, giusto per ricordarci a che punto eravamo rimasti.