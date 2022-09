Il Friuli in edicola, venerdì 2 settembre 2022

Gas: per la spesa l’unione fa la forza. GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE. In aumento anche nella nostra regione le adesioni a comunità piccole e grandi per comprare merci di ogni genere direttamente dai produttori, puntando su risparmio e valori etici.

La proposta di Mario Draghi di istituire un tetto europeo al prezzo del gas per avviare una contrattazione unica sulle forniture, non è un’invenzione del premier. Anzi, si basa su una delle regole basilari dell’economia, persino di quella domestica. Lo sanno bene i partecipanti ai numerosi Gruppi di acquisto solidali (ovvero i Gas), organizzazioni spontanee di cittadini, che partono da un approccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti, possibilmente risparmiando.

Siamo agli sgoccioli. LATTE. Il caldo torrido ha ridotto del 40% la capacità delle mucche di produrre, mettendo in crisi gli allevatori, già colpiti dall’aumento dei costi energetici.

Le temperature africane di questa estate hanno ridotto fino al 40% la capacità delle mucche di produrre latte. Oltre al caldo il comparto zootecnico è stato messo in crisi anche dall’aumento dei costi energetici e dalla siccità che ha ridotto i raccolti di foraggi e mais. Si è creata una tempesta perfetta che avrà ricadute fino al 2023 sull’intera filiera lattiero casearia.

L’urna non attira i giovani dei cortei . FRIDAYS FOR FUTURE. Delusione tra gli attivisti del movimento per la mancanza delle tematiche ambientali nei programmi elettorali dei partiti.

Due giorni prima del D-day della politica italiana, ovvero le elezioni per il rinnovo del Parlamento, si terrà un nuovo Sciopero mondiale per il clima. Il movimento giovanile dei Fridays for Future è pronto quindi a scendere nuovamente in piazza. Saprà e vorrà, però, anche recarsi, due giorni dopo, nei seggi elettorali?

Centro storico, biglietto da visita dell’intera città. UDINE. Manutenzione strade e decoro urbano tra le maggiori richieste degli abitanti del cuore cittadino.

Una bomboniera. Un piccolo gioiello. Una vetrina. Più semplicemente: il biglietto da visita della città. È questo che il centro storico rappresenta per l’intera Udine ed è così che gli udinesi vogliono vivere il cuore pulsante del comune.

Salvate l’organo gioiello della diocesi. TARCENTO. L’antico strumento nel duomo ha bisogno di un restauro e così la parrocchia guidata da monsignor Corgnali