La qualità nel piatto inizia dall'appalto - NUOVE LINEE GUIDA. La Regione ha approvato il documento dedicato ai servizi per la ristorazione collettiva. Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità, spiega perché è tanto importante

Una quota sempre maggiore di friulani consuma il pranzo fuori casa. Che si tratti di lavoratori o studenti, il ruolo delle mense è dunque sempre più importante, anche in termini di qualità dell’alimentazione. Non è dunque un caso se la Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le nuove Linee guida per l’esternalizzazione dei servizi per la ristorazione collettiva. In Fvg l’11% dei residenti utilizza una mensa contro l’8% della media nazionale e...

Mense sicure, ma sulla qualità più controlli - MONITORAGGIO COSTANTE. Per Aldo Savoia, responsabile del Servizio igiene degli alimenti dell'Asufc, è fondamentale verificare che in tavola arrivi quanto previsto dal contratto



Nelle mense ogni giorno mangiano migliaia di persone e per molti scolari sono garanzia di almeno un pasto equilibrato nell’arco della giornata. Ne abbiamo parlato con un “tecnico” del gruppo di lavoro che ha predisposto le apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale, il medico chirurgo Aldo Savoia, che guida il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.. Non c’è nessuna siccità, ma la Regione dispone comunque la deroga alper il fiume per i prossimi quattro anniPuntuale come il caldo d'estate. Anzi, quest’anno pure in anticipo e dedicata pure agli anni a venire, fino al 2024. La deroga decisa il 6 agosto con la delibera 1275 dalla Giunta regionale alla normativa sul Deflusso minimo vitale per il Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto in caso di situazioni di crisi idrica, è arrivata puntuale come avviene ormai da molti anni.. A vent’anni dalla morte, una mostra allestita del ‘suo’ albergo, una cena in piazza e l’intitolazione di una piazza onorano la memoria diQuest’anno ricorre il ventennale dalla morte di Gianni Cosetti e numerose sono le iniziative organizzate per omaggiare il maestro carnico dell’arte culinaria, nato nel 1939 e che ha fatto la storia in Friuli, ma che è stato capace di farsi amare e apprezzare anche in Italia e nel mondo.. Domenica 22 a, ‘’ da tutta la regione, e non solo, si offrono - a distanza - agli obiettivi dei fotografi con i loro costumiSono sempre di più, anche i regione, gli appassionati di cosplay, ossia giovani e adulti che per passione si travestono alla perfezione come il loro personaggio preferito del cinema, dei fumetti e dei cartoni animati. Tra i molti appuntamenti che radunano un mondo fantasioso e variopinto, la seconda edizione dello shooting fotografico cosplay organizzato domenica 22 in una prestigiosa location: il parco di Villa Elodia di Trivignano Udinese, una villa veneta del ‘700 nel centro del paese. L’evento, targato Cosplay Senza Età, è stato organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid e prevede la possibilità, per i cosplayer, di rivedere tutti gli amici e i fotografi, vicini ma a distanza di sicurezza., il 22 agosto 1991, durante una vacanza nella sua, moriva: poeta, drammaturgo e sceneggiatore famoso anche per il suo ruolo in ‘Maria Zef’, il primo film in friulanoUna personalità complessa, legata alla sua terra, ma capace di ampliarne gli orizzonti anche oltre i luoghi comuni. Un poeta di tradizione classica formato sulle principali correnti letterarie del ‘900, ma anche un drammaturgo che collaborò pure alla realizzazione dell’Enciclopedia dello Spettacolo. Un uomo di lettere a tutto tondo, che il grande pubblico conosce, magari, solo per la partecipazione in veste di attore al primo film in marilenghe.per la stella dell’Nbaera diventato quasi una ossessione. Lo racconta il pordenonesenel suo ultimo libro“Kobe. La meravigliosa, incredibile e tragica storia del Black Mamba”: si chiama così l’ultimo libro di Simone Marcuzzi, nato a Pordenone nel 1981. Dopo l’esordio di “Vorrei star fermo mentre il mondo va”, lo scrittore ci racconta una storia molto avvincente di cui forse ci eravamo dimenticati. Questo libro, edito da Piemme, ripercorre infatti la straordinaria e drammatica vita di Kobe Bryant giocatore professionista dell’Nba.parte la 30a edizione del festival multidisciplinare, che seguendo il tema ‘’ conferma i nuovi linguaggi e i progetti ‘itineranti’ e tecnologici, ma vuole anche tornare ad essere un appuntamento per famiglieParte il 27 agosto a Cividale la 30a edizione del Mittelfest, che fino al 5 settembre presenta31 progetti artistici di teatro, danza, cinema e musica da 13 Paesi diversi, con 18 ‘prime’. Un lungo viaggio tra vecchi e nuovi linguaggi dello spettacolo che il direttore artistico Giacomo Pedini e il presidente Roberto Corciulo hanno voluto riassumere sotto il tema degli ‘Eredi’, a indicare la necessità di un rinnovamento non solo sulla carta.spera di ritrovare una squadra propositiva come la sua, determinata ad alzare l’asticella e ottenere un risultato più alto rispetto alla solita salvezzaIl campionato di serie A riparte, stavolta con i tifosi. E alla prima, al ‘Friuli’, c’è un Udinese-Juve che offre mille spunti di riflessione. Soprattutto a chi la vive con intensità da entrambe le parti, pur per motivi diversi. Giovanni Galeone, ‘maestro’ di Massimiliano Allegri, da una parte benedice il ritorno del suo pupillo sulla panchina della squadra torinese; dall’altra vorrebbe credere alle parole di Pozzo, che solo pochi mesi fa dichiarava di puntare al decimo posto.. Le. Salendo sul trenino, oppure con un semplice trekking o un tour avventuroso è possibile imbattersi nei cuccioli di dragoDopo la più lunga chiusura nella storia delle Grotte di Postumia durata ben 231 giorni, il trenino che accompagna i visitatori alla scoperta della ‘regina degli inferi’ è tornato a fischiare. Infatti, l’esplorazione guidata delle cavità carsiche della vicina località slovena può essere fatta con la massima e consueta tranquillità, tanto che la destinazione turistica è certificata dall’International Safe Travels del World Travel and Tourism Council (Wttc) a maggior ragione in tempi di Covid.(che attesti vaccinazione, guarigione o negatività al test) per il semplice ingresso sul suo territorio .