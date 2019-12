Il Friuli in edicola, venerdì 20 dicembre 2019

Ferrari, uno scienziato semplicemente geniale - L’uomo della porta accanto. Ecco chi è l’udinese che dal prossimo gennaio guiderà il Consiglio europeo della ricerca

Il friulano Mauro Ferrari merita sicuramente il titolo di ‘uomo dell’anno’ per ciò che ha fatto finora anche se, ne siamo sicuri, alla guida del Consiglio europeo della ricerca avrà modo di raggiungere nuovi traguardi.

Vent’anni di progetti sognati e buttati via - Grandi incompiute. Alcune opere di vitale importanza per i cittadini, dalla riforma sanitaria ai nuovi ospedali, sono partite a rilento, o mai finite. Arterie indispensabili non trovano una soluzione

Torniamo con la memoria al 2000. Anno nuovo, vita nuova e tanti progetti nel cassetto da realizzare. A distanza di vent’anni non tutti i buoni propositi sono andati in porto. Vediamo i principali successi e i fallimenti.

A Udine la grande musica è finita - Il nuovo stadio e il palazzetto Carnera possono ospitare solo eventi sportivi. Tramontin: “Una grande perdita, anche economica, per tutti”

La grande musica non si ferma. Meglio, non si ferma a Udine, ma tira dritto verso Jesolo, Bibione, Lignano Sabbiadoro, Villa Manin di Passariano o Palmanova. Parola di Loris Tramontin, promoter che da 35 anni organizza con successo concerti di tutti i generi.

“Porta a porta? Credo non convenga” - Intervista al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani sul futuro della città. Rifiuti: “L’ipotesi di abbandonare i cassonetti in strada mi lascia particolarmente freddo, mi pare un inutile sforzo per i cittadini”

Sul passaggio alla raccolta dei rifiuti con il sistema del porta a porta, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha più di qualche dubbio. Anzi, in merito all’ipotesi si dice, testuali parole pronunciate durante un’intervista sul futuro dell’amministrazione cittadina, “particolarmente freddo”. Lo scorso anno, il Comune ha commissionato a Gea, l’azienda che si occupa del ciclo dei rifiuti nella città sul Noncello, uno studio per calcolare i pro e i contro di un eventuale passaggio dai cassonetti in strada alla raccolta casa per casa.

Mataran, quando la satira è fatta in casa - In continua crescita il gruppo di creativi, artisti, comici che dà vita, dal 2015, alla rivista più dissacrante della regione e che è un ‘caso’ anche a livello nazionale

C’è un confine sottile tra satira e sociologia. Entrambe fanno riflettere sui diversi aspetti della nostra realtà, esaminandone le strutture più significative. La prima, però, a volte fa anche sorridere. Mentre la sociologia poggia su solide basi scientifiche, il mestiere della satira è più aleatorio, giocato contemporaneamente com’è sul filo della concretezza e dell’iperbole. A questo gioco sono campioni i friulani che hanno dato vita alla rivista Mataran, punto di riferimento regionale per umorismo e ironia su carta.

La vita continua anche dopo i talent - Dennis Fantina, il vincitore della prima edizione di ‘Saranno famosi’, produce ancora musica - e non solo - nella sua Trieste, anche se lontano dalla Tv: “Non puoi restare sempre sulla cresta dell’onda”

Sarebbe facile alimentare il sentimentalismo natalizio e scrivere la solita storia dell’ascesa e caduta dalle stelle, del passaggio dai sogni del piccolo schermo al ritorno in provincia. Non sarebbe però corretto, perché Dennis Fantina – per tutti, il vincitore della prima edizione di Amici, quando si chiamava Saranno famosi – non è mai uscito da quel mondo dello spettacolo sempre frequentato, a tutti i livelli. Oggi continua ad autoprodursi i suoi brani e a partecipare a spettacoli come il musical Sweet dream, fresco di debutto nella sua Trieste.

