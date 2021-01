Il Friuli in edicola, venerdì 22 gennaio 2021

Udine sogna il suo 'porto vecchio' - RIGENERAZIONE URBANA. Mentre Trieste ha già iniziato il suo 'rinascimento', la capitale del Friuli potrebbe puntare sul recupero delle aree ferroviarie e industriali che ingabbiano il centro cittadino

È inutile guardare, con apatica invidia, al rinascimento di Trieste: anche Udine ha il suo ‘porto vecchio’ da ripensare e usare come trampolino di lancio per recuperare il ruolo di capitale del Friuli.

Gabbia di ferro da abbattere - CHIUDERE CON IL ’900. Sviluppo e miglioramento della città bloccato da 150 anni. Fabbro: “Certo, servono molti soldi. Ma costa molto di più lasciare Udine al secolo scorso”

Tra gli addetti ai lavori se ne parla da oltre da oltre quarant’anni e un intervento radicale sull’area ferroviaria e industriale di Udine significa portare l’intera città nel nuovo secolo. Ne è convinto Sandro Fabbro, docente di urbanistica all’Università del Friuli e coordinatore del gruppo di lavoro che ha elaborato il piano.



