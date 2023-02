Il Friuli in edicola, venerdì 24 febbraio 2023

Auto 'scoperte' - I sistemi di telerilevamento tracciano la presenza di centinaia di veicoli senza copertura assicurativa.

Assicurare la propria auto sembra un fatto del tutto scontato, ma a quanto pare il numero di veicoli che girano sulle nostre strade senza la copertura è decisamente più elevato di quanto si immagini. Neppure il sindaco di Premiariacco, Michele De Sabata, dopo aver acceso in via sperimentale quattro nuovi impianti di videosorveglianza - installati nell’ambito di un progetto curato dalla Comunità del Friuli Orientale - probabilmente si aspettava che dopo qualche mese di funzionamento le telecamere avrebbero registrato il passaggio di oltre 200 veicoli privi di copertura assicurativa per la responsabilità civile, senza contare quelli senza revisione.

In agenda - Consigli di un vecchio saggio della politica ai candidati. Parla l’ex ministro Santuz.

In una politica sempre più liquida (basti pensare alla mobilità partitica dei candidati), qualche consiglio di un vecchio saggio può tornare utile a molti. Così, alla vigilia della campagna elettorale ufficiale, l’ex ministro friulano Giorgio Santuz, facendo tesoro della sua lunghissima esperienza, regala qualche chicca. “Ai candidati consiglio di farsi conoscere personalmente dagli elettori – spiega – facendo proposte concrete per i problemi vecchi e, soprattutto, per quelli emergenti. Quel che devono saper comunicare è cosa deve diventare, secondo loro, questa nostra regione”.

Invasi dai polli - Il comune di San Vito al Tagliamento ha un’alta densità di allevamenti intensivi e ora un comitato è preoccupato per il raddoppio di uno avicolo.

Fino a 6 milioni di polli, oltre 20mila maiali all’anno e diversi impianti di produzione di biogas alimentati con le loro deiezioni: tutto questo in un comune che conta poco più di 15mila abitanti. È la situazione lamentata a San Vito al Tagliamento, dove un comitato di cittadini si sta opponendo allo sviluppo di queste attività e, in particolare, al raddoppio di un allevamento avicolo, quello della patavina Zarattina nella frazione di Torricella, che attualmente produce 1,25 milioni di polli all’anno.

Ricerca sempre più trasversale - I progetti condotti dall’Università del Friuli mettono assieme diverse discipline.

Solo una piccola parte della ricerca diventa innovazione, il resto si trasforma in conoscenza. Però, senza ricerca tantissime innovazioni non nascerebbero: è per questo che tale attività rimane strategica per il Friuli e uno dei principali luoghi dove esse si realizza è l’Università di Udine. “Dove si fa ricerca a 360 gradi, sia ricerca fondamentale che applicata” sottolinea subito Alessandro Trovarelli, delegato del rettore appunto per la ricerca.

Sanremo malino, ora c’è Recanati - Una sola concorrente dal Friuli nelle selezioni di ‘musicultura’, festival della canzone d’autore.

Dopo Sanremo, c’è Recanati. Ossia, dopo il festival della canzone italiana nazionalpopolare (che ha visto purtroppo in fondo alla classifica la concorrente friulana Shari), arriva quello che nel 1990 nacque come Premio Città di Recanati per scovare nuove promesse della canzone d’autore italiana. Oggi ribattezzato Musiculturae sottotitolato Festival della canzone popolare e d’autore, dopo tre mesi di ascolti per vagliare oltre 1100 candidature, ha selezionato 56 artisti per le Audizioni Live: da venerdì 24 e fino al 5 marzo sul palco del Teatro Rossi di Macerata.

