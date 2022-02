Il Friuli in edicola, venerdì 25 febbraio 2022

Appello alla pace - CRISI UCRAINA. L’eco degli scontri armati è giunto anche in Friuli. Mozione unitaria del Consiglio regionale a sostegno dell’azione diplomatica

Nella partita a scacchi che da anni si gioca tra Russia e Ucraina, sono stati ora mossi i pezzi ‘pesanti’, con una escalation di quello che già era un conflitto combattuto non soltanto con carrarmati, aerei e missili, ma anche (siamo pur nel XXI secolo!) con attacchi informatici, pressioni mediatiche, ritorsioni energetiche, alleanze sotterranee.

Ora serve imparare a convivere con il lupo - RITORNO IN GRANDE STILE. In appena dieci anni, questo grande carnivoro scomparso in regione da oltre un secolo, ha ricolonizzato le aree montane, dal Pordenonese al Carso

Attenti al lupo, o meglio: attenti a non fargli del male. Il ritorno di questo grande predatore anche in Friuli Venezia Giulia è ormai una certezza. Cresce però l’allarme e le paure suscitate dagli avvistamenti che ormai si ripetono da tempo.



Un prezioso alleato

Nella muffa fino al collo

Un bonus per superare il disagio psicologico

Sette secoli di cultura, prestigio e potere

“Pasolini, voce critica e scomoda”

Olimpiadi, al lavoro per Milano-Cortina

. Il lupo è un regolatore molto efficiente per contenere la diffusione di cervi e cinghiali. Anche altre specie e l'ecosistema in generale beneficeranno della sua presenzaPer l'ambiente regionale il ritorno del lupo è un'ottima notizia, perché ne trarranno beneficio molte altre specie e certi equilibri saranno ripristinati. Ne è convinto Stefano Filacorda, ricercatore del Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università di Udine che sul lupo conduce studi fin dai primi avvistamenti.. Il disperato appello di una famiglia, costretta a vivere in un immobile fatiscente e senza riscaldamento, per il quale paga l'affittoPareti coperte di muffa, 13 gradi di temperatura e l'odore acre del combustibile usato per alimentare le stufette che scaldano, a mala pena, soltanto il piano terra. Vivono in queste condizioni, a dir poco indecorose, in una vecchia casa in pieno centro a Pasian di Prato, Karin Stefanutto, il suo compagno e due figlie.economico per sedute di psicoterapia è la novità del Milleproroghe. "Segnale positivo, ma servono misure strutturali"Che non sarebbe andato "tutto bene" l'abbiamo capito da tempo. All'ini - zio, cioè a primavera 2020, almeno i bambini coltivavano l'illusione che i loro arcobale - ni avrebbero indicato la direzione giusta. Oggi, a due anni di distanza, con sulle spalle morti, malati, lockdown e crisi economica, anche i più piccoli hanno capito la situa - zione e risentono dei segni che la pandemia ha lasciato nelle nostre vite.è un nuovo volume che riassume le vicende di una famiglia nobile presente a Cividale e Moimacco sin dal 13° secolo, la cui storia è legata in maniera indissolubile al territorioNon sono ancora esaurite le celebrazioni a Villa de Claricini Dornpacher, il complesso seicentesco a Bottenicco di Moimacco che nel 2021 ha spento 50 candeline dalla nascita della Fondazione, che coincide con altrettanti anni di attività al servizio della cultura, con la ciliegina del calendario di eventi Tutte quelle vive luci dedicato a Dante., fumettista e frontman dei Tre allegri ragazzi morti, apre il 5 marzo le celebrazioni per il centenario del poeta a Casarsa. "Imprendibile perché lontano dal potere, resta contemporaneo"Artista, performer, sperimentatore, narratore atipico di storie originali sia in musica che disegnate, il pordenonese Davide Toffolo – 'l'uomo mascherato' della band Tre allegri ragazzi morti e cartoonist di fama internazionale – è stato scelto per aprire il cartellone di eventi In un futuro aprile, dedicato ai 100 anni di Pasolini nella sua Casarsa.- Dal 4 al 13 marzo a, scattano le. Al via anche le portacolori Fvg Martina Vozza e la guida Ylenia SabidussiA Pechino si sono spenti i riflettori sulle Olimpiadi invernali, che hanno regalato all'Italia 17 medaglie, un bottino inferiore solo a quello di Lillehammer 1994, dove il Fvg schierava il trio del fondo Manuela Di Centa (due ori, due argenti e un bronzo), Silvio Fauner (un oro e un argento) e Gabriella Paruzzi (un bronzo). Il bottino 2022?