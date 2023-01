Il Friuli in edicola, venerdì 27 gennaio 2023

Ai cittadini più giustizia - Le contese più comuni riguardano accessi ad atti pubblici. Ma anche le graduatorie per i centri estivi generano problemi.

Dalla parte dei cittadini non ci sono solo le associazioni che si occupano a vario titolo di farne valere i diritti, ma esiste anche un’istituzione che ha il compito di tutelare i privati: il Difensore civico. “E’ più facile definire ciò che non è: non è un avvocato, non è un giudice, non è un mediatore” specifica Arrigo De Pauli, Difensore civico del Fvg in carica. “Si tratta piuttosto di un ponte fra cittadino e pubblica amministrazione quando si segnalano ritardi, irregolarità o disfunzioni”. Nel 2022, le richieste rivolte al Difensore civico sono state 250.

Leggi il resto nel numero in edicola

Oltre le cerimonie - Si festeggiano i 60 anni dello Statuto regionale che, però, dimostra tutta la sua età...

Sessant’anni di Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia coincidono con la riforma del regionalismo differenziato in discussione in Parlamento: è un momento propizio per pensare a una straordinaria manutenzione della carta fondamentale della nostra Regione.

Leggi il resto nel numero in edicola

Un posto sicuro - Sono 298 gli asili nido e i servizi per l’infanzia presenti in regione.

E' partita la corsa ai nidi d’infanzia nella nostra regione. Fino al 31 marzo i genitori di bambini fino ai tre anni di età potranno presentare le domande di ammissione al servizio di nido del Comune di Udine per l’anno educativo 2023-2024.

Leggi il resto nel numero in edicola

Nuovo anno al via - L’università della Terza Età apre l’anno accademico presentando grandi novità e puntando su corsi per aspiranti chef.

In occasione del Giorno della memoria e del Giorno del ricordo anche l’Università della Terza Età ‘Naliato’ organizza due incontri. Martedì 31 gennaio è prevista una conferenza su ‘Terezin, il ghetto modello di Eichmann’, martedì 7 febbraio si svolgerà un incontro su ‘La strage di Vergarolla e l’esodo giuliano-dalmata.

Leggi il resto nel numero in edicola

Vecchio o nuovo, il disco ‘tira’ - Pordenone riapre la stagione della ‘nostalgia’ con la 33a mostra del disco usato e da collezione.

La Mostra mercato del disco e cd usato e da collezionedi Pordenone è il primo, storico appuntamento dell’anno per gli amanti del vinile vintage, da ben 33 anni. Sabato 28 e domenica 29 nel padiglione 6 della Fiera saranno presenti più di 100 espositori da tutta Italia e dal resto d’Europa per offrire una vastissima offerta di Lp, cd, cassette, memorabilia e altri articoli. Un settore in crescita, quello dell’usato, che grazie anche a una legislazione ‘elastica’ permette a decine di appassionati,solo in Fvg, di girare mercati e mercatini offrendo scambi, vendite e acquisti di pezzi da collezione e non solo, alimentando un mercato della nostalgia che negli ultimi 20 anni aveva visto gli utenti over-40 - sempre i più fedeli alla ‘copia fisica’, vinile o cd – passare dal 30 al 60% del totale.

Leggi il resto nel numero in edicola

Il vello d'oro delle terre alte - Chiara Spigarelli è conosciuta come la 'ragazza della tosatura' che ha inventato un modo per utilizzare la lana delle pecore considerata un rifiuto speciale.

Durante le escursioni nelle montagne friulane vedeva i sacchi dei rifiuti sparpagliati qua e là nel boschi. Dentro c’erano gli scarti della lana di pecora. Non poteva sopportare quell’insulto all’ambiente, lei che è cresciuta con i principi dello scoutismo: l’amore per il Creato e il senso di responsabilità comunitario. 'Estote parati', il motto del movimento, invita a stare pronti per fare il proprio dovere.

Leggi il resto nel numero in edicola

In edicola trovate il settimanale e il nuovo numero di La Vôs dai Furlans, la testata tutta in lingua friulana.